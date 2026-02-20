EE.UU.: el crecimiento del PIB se desacelera con inflación persistente y tensión política

- El PIB de EE.UU. se desacelera con fuerza mientras el PCE se mantiene por encima de lo esperado, configurando un escenario de crecimiento débil con inflación persistente.
- Este equilibrio delicado incrementa la incertidumbre sobre las tasas de la Fed y eleva la sensibilidad de los mercados a nuevos datos macroeconómicos.
Datos macroeconómicos clave
PIB (Q4, preliminar): +1,4% vs +3,0% esperado
Índice de precios del PIB: 3,6% (est. 2,8%; prev. 3,8%)
Consumo personal: 2,4% (en línea con estimación; prev. 3,5%)
Core PCE YoY: 3,0% (est. 2,9%; prev. 2,8%)
PCE MoM: 0,4% (est. 0,3%; prev. 0,2%)
Core PCE Q/Q: 2,7% (est. 2,6%; prev. 2,9%)
El crecimiento económico se desaceleró con fuerza frente a las proyecciones, mientras la inflación medida por el PCE, referencia clave para la Fed, se mantuvo ligeramente por encima de lo anticipado. Esta combinación de menor dinamismo y presiones inflacionarias persistentes complica el margen de maniobra para eventuales recortes de tasas.
Contexto macro y político
Previo a la publicación del dato de PIB, el presidente Donald Trump afirmó que el cierre del gobierno del año anterior restó al menos dos puntos al crecimiento económico. Además, responsabilizó al Partido Demócrata por un “mini” cierre reciente y criticó al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, exigiendo tasas más bajas.
Las declaraciones coinciden con un cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional, en un contexto de tensiones políticas relacionadas con demandas demócratas por controles migratorios más estrictos tras episodios de violencia en Minnesota.
El entorno político añade volatilidad a un escenario macro ya frágil, en el que el menor crecimiento del PIB subraya la vulnerabilidad estructural de la economía estadounidense.
Implicancias para mercado y política monetaria
El debilitamiento del crecimiento, combinado con una inflación que no converge con claridad hacia el objetivo, refuerza un escenario de política monetaria restrictiva por más tiempo.
Para el S&P 500 y el mercado de renta variable en general, el principal riesgo radica en una compresión de múltiplos si el mercado ajusta expectativas de recortes de tasas. En el frente cambiario, el dólar podría encontrar soporte en un contexto donde la inflación limita la flexibilidad de la Fed.
Fuente: xStation5
