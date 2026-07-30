¿El alza del petróleo presionará a las aerolíneas?

El nuevo repunte del petróleo y del combustible de aviación vuelve a colocar a las aerolíneas bajo presión. La escalada del conflicto en Oriente Medio durante julio elevó el precio del combustible utilizado por los aviones y modificó rápidamente las previsiones de ganancias de varias compañías. El problema no se limita al encarecimiento del crudo, el precio del jet fuel está aumentando más rápido debido a la limitada capacidad de refinación, el incremento de las exportaciones, las restricciones logísticas y la fuerte demanda asociada a la temporada de viajes.

Esta diferencia está ampliando el denominado crack spread, que representa el margen entre el precio del petróleo y el de los productos refinados. Para las aerolíneas, eso significa que incluso una estabilización del Brent no garantiza una caída equivalente en sus costos.

El precio del combustible de aviación se ha separado con fuerza del petróleo durante 2026, la distancia entre ambas referencias alcanzó niveles extraordinariamente elevados durante la crisis de Oriente Medio y volvió a ampliarse tras la escalada de julio.

Fuente: S&P Global Energy Platts.

El combustible suele ser el segundo mayor costo de una aerolínea después de los salarios, en periodos de precios elevados puede representar más de un tercio de los gastos operativos. La Asociación Internacional de Transporte Aéreo estima que el gasto mundial en combustible podría aumentar cerca de un 40% durante 2026, hasta aproximadamente 350.000 millones de dólares. En ese escenario, representaría un 31,4% de los costos totales de la industria.

Durante las primeras semanas de julio, el precio del jet fuel aumentó alrededor de un 20%, en Estados Unidos, los precios al contado llegaron a subir casi un 30% entre el 2 y el 22 de julio. Los movimientos son especialmente difíciles de gestionar porque el precio del combustible puede cambiar en cuestión de días, mientras que las aerolíneas necesitan semanas o meses para compensarlo mediante tarifas más altas. Gran parte de los billetes para la temporada de verano ya se había vendido antes del último aumento, por eso, las compañías deben asumir inicialmente el mayor costo y esperar a que las nuevas tarifas se reflejen en las reservas futuras.

Las acciones de las aerolíneas reflejan un riesgo sectorial

El comportamiento bursátil de las diez mayores aerolíneas cotizadas (por capitalización bursátil en el día de hoy) muestra que la escalada de julio fue interpretada como un riesgo amplio para toda la industria. Desde el comienzo de la guerra, el 28 de febrero, el rendimiento promedio del grupo fue del -0,84%, mientras que la mediana quedó prácticamente estable en el -0,09%. Cinco acciones subieron y cinco retrocedieron.

La situación cambió después de la ruptura de la tregua y la escalada del 7 de julio, puesto que desde esa fecha, las diez aerolíneas registraron pérdidas, con una caída promedio del 5,30% y una mediana del 4,61%.

Delta Air Lines fue la compañía con mejor desempeño desde el inicio de la guerra, con un avance del 35,53%. China Southern Airlines ocupó el último lugar, con una caída del 29,43%. Sin embargo, desde la escalada de julio, ninguna consiguió mantenerse en terreno positivo, Ryanair registró la mayor caída, con un retroceso del 10,27%, seguida de cerca por Southwest Airlines, con un 10,25%, mientras que China Southern Airlines fue la acción menos afectada durante esta segunda ventana, aunque igualmente perdió un 0,96%.

United, American y Southwest ya sienten el impacto

Los resultados del segundo trimestre muestran que el alza del combustible ya está afectando las previsiones financieras.

United Airlines estima que su gasto de combustible durante 2026 será cerca de 6.000 millones de dólares superior a lo calculado al inicio del año. Solamente durante el segundo trimestre, el costo aumentó en 2.300 millones de dólares, equivalente a un 84% interanual.

La empresa también captó 3.700 millones de dólares de nueva liquidez para protegerse frente a la incertidumbre geopolítica y un posible aumento extremo del petróleo.

American Airlines registró ingresos trimestrales récord de 16.700 millones de dólares, un 16,3% más que un año antes. Sin embargo, su gasto de combustible subió en más de 2.200 millones de dólares, o un 83%.

La compañía esperaba elevar su previsión anual de ganancias a comienzos de julio. Trece días después, tras un incremento cercano a 1.600 millones de dólares en su factura estimada de combustible para el resto del año, terminó recortándola.

American ahora proyecta para 2026 un resultado por acción ajustado dentro de un rango que va desde una pérdida de 0,65 dólares hasta una ganancia de 0,65 dólares. Para el tercer trimestre espera una pérdida de entre 0,10 y 0,70 dólares por acción, frente a una previsión anterior del mercado que apuntaba a una ganancia.

Cada aumento de un centavo en el precio promedio del combustible agrega alrededor de 46 millones de dólares a sus costos anuales. Una subida de diez centavos podría reducir el resultado antes de impuestos en aproximadamente 460 millones de dólares.

Southwest Airlines también registró un aumento interanual de 900 millones de dólares en su factura de combustible. El impacto equivalió a 1,17 dólares por acción durante el segundo trimestre.

La empresa redujo su proyección anual a un rango de entre 3,25 y 4,25 dólares por acción, frente a una estimación anterior de al menos 4 dólares.

Southwest incluso arrendó un buque para transportar aproximadamente 12,6 millones de galones de combustible desde Houston hasta Los Ángeles a través del Canal de Panamá. La operación buscó aliviar las dificultades de suministro en la costa oeste de Estados Unidos.

Las aerolíneas no pueden trasladar inmediatamente todos los costos

La capacidad de subir las tarifas depende de la demanda, la competencia y la disponibilidad de asientos. American consiguió compensar mediante mayores ingresos cerca de la mitad del incremento de sus gastos de combustible. Delta recuperó alrededor del 60% y United aproximadamente el 50%. Alaska Airlines reconoció que apenas pudo trasladar el costo. Esta diferencia ayuda a explicar por qué algunas acciones han tenido un comportamiento mucho más resistente que otras.

Las aerolíneas con una mayor exposición a pasajeros corporativos, cabinas premium, programas de fidelización y rutas con poca competencia suelen tener más capacidad para elevar los precios. En cambio, las compañías de bajo costo dependen principalmente de viajeros sensibles a las tarifas. Una subida demasiado rápida puede reducir las reservas, mientras que mantener precios bajos puede volver inviables determinadas rutas.

Los pasajes ya están reflejando parte del aumento, los precios de las rutas domésticas populares en Estados Unidos aumentaron alrededor de un 35% durante el verano frente al mismo periodo de 2025. Las tarifas internacionales avanzaron aproximadamente un 15%, la diferencia se explica parcialmente porque las aerolíneas pueden reducir con mayor facilidad la capacidad en vuelos domésticos. La disminución de frecuencias limita la oferta disponible y mantiene los precios elevados. En los viajes internacionales resulta más difícil modificar rápidamente la programación, además, la menor demanda en algunas rutas hacia Estados Unidos ha impedido trasladar completamente el aumento del combustible.

La Global Business Travel Association estima que la tarifa aérea promedio mundial alcanzará los 756 dólares en 2026, un 4,7% más que el año anterior y que las tarifas económicas aumentarían un 8,7%, hasta 536 dólares, mientras que las tarifas premium subirían un 9,5%, hasta un promedio de 4.488 dólares. Para 2027 se espera una moderación, aunque los precios no regresarían a los niveles de 2025 debido a los costos laborales, los retrasos en las entregas de aviones, las exigencias sobre combustibles sostenibles y la persistencia de riesgos geopolíticos.

Menos vuelos y aviones en tierra

Los detalles sobre los pasajeros aereos en junio de 2026. Fuente: Aviation Business News.

Durante junio, el tráfico doméstico mundial cayó un 3% interanual, acumulando tres meses consecutivos de contracción, la capacidad bajó un 2,4% y el factor de ocupación descendió al 84%. China registró una caída del 5,2% en el tráfico doméstico, India retrocedió un 0,5% y Japón un 3,8%. El tráfico internacional de corta distancia dentro de Asia disminuyó un 2,6%, mientras las aerolíneas redujeron la capacidad en un 4,8%. En Estados Unidos, el mercado doméstico se contrajo un 1,2%. Brasil fue una de las pocas excepciones, con un crecimiento del 0,9%. Europa también mostró mayor resistencia en los vuelos internacionales de corto radio, con un avance del 2,3%. Las aerolíneas africanas registraron un crecimiento total del 3,8%, impulsado por un aumento del 6,7% en los viajes internacionales, aunque su factor de ocupación continuó siendo el más bajo entre las regiones.

El riesgo aumentará durante el invierno, cuando la demanda suele disminuir. Analistas del sector consideran que las compañías podrían cancelar más frecuencias y dejar un mayor número de aviones en tierra si las rutas marginales dejan de cubrir el costo del combustible, las compañías más pequeñas y con menor liquidez son las más expuestas. Algunas aerolíneas europeas ya están evaluando reestructuraciones, ventas o procesos de consolidación.

Qué determina cuáles aerolíneas resistirán mejor

Las coberturas de combustible permiten fijar con anticipación una parte del precio, sin embargo, su nivel varía considerablemente y puede transformarse en una desventaja si el petróleo baja después de contratar la protección. La eficiencia de la flota también será decisiva, dado que los aviones más modernos consumen menos combustible por pasajero, lo que reduce la sensibilidad ante una subida sostenida de los precios.

Las aerolíneas con balances sólidos pueden absorber temporalmente mayores costos, mantener inversiones y conservar sus rutas mientras esperan una normalización. También será importante la capacidad para aumentar tarifas sin destruir demanda, las compañías con una fuerte presencia en viajes corporativos y asientos premium suelen tener mayor poder de fijación de precios.

Finalmente, la exposición geográfica determinará el impacto, ya que las rutas que atraviesan zonas de conflicto pueden enfrentar desvíos, mayor duración, más consumo de combustible y cancelaciones.

¿Qué significa para LATAM Airlines?

LATAM Airlines acumula una caída del 3,71% desde el inicio de la guerra y del 6,09% desde la escalada del 7 de julio, el retroceso refleja el deterioro general del sentimiento hacia el sector, aunque no necesariamente un problema específico de la compañía.

Las perspectivas para América Latina presentan elementos mixtos, la región está registrando un crecimiento de capacidad junto con una demanda todavía sólida, lo que podría moderar el aumento de las tarifas frente a Norteamérica o Europa. Sin embargo, una mayor oferta también reduce la capacidad para trasladar íntegramente el costo del combustible a los pasajeros. Además, buena parte de los gastos de combustible, leasing y mantenimiento se encuentra vinculada al dólar, mientras los ingresos se generan en varias monedas regionales.

La evolución del petróleo, las monedas latinoamericanas y la demanda internacional determinarán si LATAM puede recuperar el mayor costo sin afectar significativamente sus márgenes.

Escenarios para las aerolíneas

El petróleo permanece elevado durante varios meses: Si el Brent y el combustible de aviación continúan en niveles altos, las aerolíneas probablemente volverán a reducir sus previsiones de ganancias. También podrían recortar rutas menos rentables, dejar más aviones en tierra durante el invierno y elevar tarifas y cargos adicionales. Las compañías con balances más débiles tendrían mayores dificultades para refinanciar deuda o mantener sus planes de crecimiento. El petróleo baja, pero el jet fuel continúa caro: Este escenario sería menos favorable de lo que parece. Si los márgenes de refinación siguen elevados, las aerolíneas podrían no recibir un alivio proporcional a la caída del crudo. El crack spread permanecería amplio y los costos continuarían presionando los resultados, aunque con menor intensidad. Se estabiliza Oriente Medio y cae el combustible: Una normalización del suministro reduciría el precio del jet fuel y permitiría recuperar parte de los márgenes durante los próximos trimestres. Las aerolíneas con mayor exposición al combustible y las acciones más castigadas podrían experimentar una recuperación. Sin embargo, las tarifas no necesariamente bajarían con la misma velocidad, debido a la reducción de capacidad y a la menor competencia en algunos mercados.

El alza del petróleo ya está presionando a las aerolíneas, pero el verdadero problema es la subida todavía más intensa del combustible de aviación. Los resultados bursátiles desde la escalada de julio muestran una reacción negativa generalizada: las diez compañías analizadas acumulan pérdidas y la caída mediana alcanza el 4,61%.

Las empresas continúan beneficiándose de una demanda relativamente sólida, pero los mayores ingresos no están compensando completamente el aumento de los costos. Además, el retraso entre la compra del combustible y el traslado a las tarifas dificulta realizar previsiones financieras confiables. Mientras la energía permanezca elevada, el sector enfrentará menores márgenes, tarifas más caras, reducciones de capacidad y un mayor riesgo de consolidación. Las aerolíneas con flotas eficientes, coberturas adecuadas, liquidez suficiente y mayor poder para fijar precios serán las mejor posicionadas para resistir.