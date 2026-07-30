¿Seguirá el aumento de los rendimientos presionando al oro y la plata?

El manual clásico dice que el oro y la plata sufren cuando suben los rendimientos de los bonos. Un activo que no paga intereses resulta menos atractivo cuando el Tesoro ofrece una rentabilidad elevada y aparentemente segura. Sin embargo, el mercado de esta semana plantea una pregunta incómoda: ¿qué ocurre si los rendimientos suben porque los inversores exigen protección frente a la inflación, la deuda y la incertidumbre, precisamente las razones que también sostienen a los metales?

La Fed y el repunte de los rendimientos

La Reserva Federal mantuvo el 29 de julio la tasa oficial entre el 3,50 y el 3,75 por ciento. La decisión fue aprobada por nueve votos frente a tres. Beth Hammack, Neel Kashkari y Lorie Logan prefirieron elevar el rango en 25 puntos básicos. El comunicado describió una economía que continúa creciendo a un ritmo sólido y una inflación todavía elevada respecto al objetivo del 2 por ciento, en parte por las perturbaciones de oferta y la energía.

La reacción de la curva fue más reveladora que la ausencia de un cambio de tasa. Según el cierre oficial del Tesoro, el rendimiento nominal a diez años pasó del 4,61 por ciento el 28 de julio al 4,67 por ciento el día 29. El de treinta años subió del 5,09 al 5,20 por ciento y llegó a aproximarse al 5,24 durante la sesión del jueves, un nivel no visto desde 2007. El mercado está pidiendo una prima mayor para prestar dinero a largo plazo.

No todo ese movimiento representa un endurecimiento real. El rendimiento del bono protegido frente a la inflación a diez años se mantuvo en el 2,41 por ciento entre ambas sesiones. En el tramo a treinta años sí aumentó del 2,92 al 2,98 por ciento. Esta distinción es fundamental. El precio del oro suele responder con mayor claridad a los rendimientos reales, porque estos miden el retorno que ofrece el bono después de descontar la inflación esperada. Cuando sube solo el rendimiento nominal, el efecto puede estar reflejando más inflación, no una alternativa real mucho más atractiva.

Oro y plata resisten la presión de los bonos

El comportamiento de los metales confirma esa complejidad. A primera hora de la tarde del 30 de julio, el oro al contado se situaba alrededor de 4.076 dólares por onza troy. El futuro de agosto negociado en COMEX rondaba 4.074 dólares. La plata al contado se movía cerca de 58 dólares, mientras el futuro de septiembre de COMEX cotizaba alrededor de 57,64.

El oro no estaba cayendo pese al aumento de los rendimientos largos. Subía moderadamente, apoyado por un dólar algo más débil y por la demanda defensiva relacionada con Oriente Medio. La plata también avanzaba en el mercado al contado, aunque su futuro mostraba más fragilidad. Esta divergencia no invalida la relación con las tasas. Indica que el precio resulta de varias fuerzas simultáneas y que el motivo de la subida de rendimientos importa tanto como su magnitud.

Si los rendimientos aumentan porque la economía crece, la inflación se modera y la Reserva Federal mantiene una política restrictiva, la presión sobre el oro suele ser clara. El inversor recibe una rentabilidad real mayor, el dólar tiende a fortalecerse y disminuye la necesidad de protección. La plata puede sufrir aún más si el endurecimiento reduce las expectativas de actividad industrial.

Si, por el contrario, las tasas largas suben porque el mercado teme inflación persistente, una oferta abundante de deuda o menor disciplina fiscal, el resultado es menos lineal. El bono pierde valor como refugio y el oro puede beneficiarse de la búsqueda de diversificación. Una curva más inclinada puede señalar que los inversores dudan de la capacidad del banco central para controlar los precios sin dañar la economía. En ese escenario, rendimiento nominal y oro pueden subir juntos.

Riesgos de nuevas subidas de tasas

La reunión de julio contiene elementos de ambos relatos. La Reserva Federal mantuvo la tasa, pero tres miembros solicitaron una subida. El presidente Kevin Warsh reiteró el compromiso con la estabilidad de precios, sin ofrecer una guía precisa para septiembre. Bank of America Global Research espera tres incrementos de 25 puntos básicos en 2026, comenzando en septiembre. Es

una previsión, no una decisión, y dependerá de los datos de inflación, empleo, crecimiento y energía.

Para los metales, el riesgo inmediato es que esa previsión se confirme. Si la inflación subyacente deja de moderarse y el mercado adelanta nuevas alzas, la tasas reales podrían acompañar a los nominales. Una subida del rendimiento real a diez años por encima de los niveles actuales elevaría el costo de oportunidad del oro y reforzaría el atractivo del efectivo. La plata añadiría el temor a una desaceleración manufacturera provocada por condiciones financieras más estrictas.

El dólar es el segundo canal. El oro y la plata se negocian internacionalmente en moneda estadounidense. Un dólar fuerte encarece el metal para compradores de otras divisas y suele provocar ventas tácticas. Tras la reunión, el dólar se debilitó ligeramente, lo que permitió a los metales absorber el repunte de la deuda. Si los rendimientos estadounidenses subieran con mayor intensidad que los de otras economías y el dólar recuperara fuerza, la combinación sería más adversa.

El tercer canal es el posicionamiento. Un aumento brusco de la volatilidad de bonos obliga a reducir riesgo en carteras apalancadas. Oro y plata pueden venderse no porque cambie su fundamento, sino porque son activos líquidos utilizados para conseguir efectivo. La plata es especialmente sensible a este proceso. Su mercado es más pequeño y su volatilidad superior, por lo que los ajustes de garantías y las salidas de fondos producen movimientos desproporcionados.

La demanda de bancos centrales sostiene al oro

La demanda estructural del oro ofrece un contrapeso. El World Gold Council informó el 30 de julio de que la demanda total, incluyendo operaciones extrabursátiles, alcanzó 1.269 toneladas en el segundo trimestre, sin cambios frente al mismo periodo del año anterior. En el primer semestre sumó 2.522 toneladas, un 2 por ciento más, con un valor récord de 380.000 millones de dólares. Los bancos centrales compraron 289 toneladas durante el segundo trimestre.

Estas compras no eliminan la sensibilidad a las tasas, pero cambian su intensidad. Un banco central que diversifica reservas no actúa igual que un fondo que compara el oro con una letra del Tesoro. Busca reducir exposición a monedas, sanciones y riesgos geopolíticos. Esa demanda es menos dependiente de una variación diaria de los rendimientos reales. Por eso el oro ha mantenido una base de compradores incluso en periodos de política restrictiva.

La inversión financiera es más variable. Los fondos cotizados respaldados por oro registraron salidas de 45 toneladas en el segundo trimestre, según el World Gold Council. En junio, las ventas se concentraron en Norteamérica, donde el ajuste al alza de las expectativas de inflación y tasas, junto a un dólar más firme, elevó el costo de mantener metal. A pesar de ello, el primer semestre conservó entradas netas por unos 8.000 millones de dólares, impulsadas por Asia y Europa.

Esta diferencia regional ayuda a explicar por qué el oro ya no responde únicamente a la Reserva Federal. Los inversores asiáticos pueden comprar por debilidad de sus monedas, dudas sobre el crecimiento o búsqueda de protección patrimonial. Los bancos centrales responden a la arquitectura de reservas. Estados Unidos sigue marcando el precio marginal a corto plazo, pero la demanda mundial reduce la capacidad de un solo factor para dominar durante meses.

El déficit físico de la plata

La plata tiene un equilibrio diferente. Comparte la sensibilidad monetaria del oro, pero una parte sustancial de su consumo procede de electrónica, energía solar, redes y otras aplicaciones industriales. El Silver Institute prevé que la fabricación industrial utilice alrededor de 650 millones de onzas en 2026, un 2 por ciento menos que el año anterior, debido sobre todo a la reducción de plata por célula fotovoltaica y a la sustitución. Aun así, estima un déficit total de 46,3 millones de onzas, el sexto consecutivo.

Ese déficit no garantiza una subida inmediata. Puede cubrirse con inventarios y metal liberado por inversores. Sin embargo, limita el margen cuando vuelve la demanda financiera. Si caen los rendimientos reales y los fondos regresan al mismo tiempo que la industria continúa absorbiendo

metal, la plata puede reaccionar con mucha más fuerza que el oro. Si las tasas reales suben y la actividad se enfría, el déficit puede coexistir con precios más bajos.

También importa la inflación energética. Un encarecimiento del petróleo eleva las expectativas de inflación y sostiene la demanda de cobertura, pero puede obligar a la Reserva Federal a endurecer su postura. El oro recibe primero el apoyo defensivo; la plata teme después el impacto sobre la industria. Por eso una crisis geopolítica no siempre beneficia a ambos de la misma manera.

Goldman Sachs ha defendido durante el ciclo una visión estructural favorable al oro basada en compras de bancos centrales y diversificación. Su previsión anterior de 4.000 dólares para mediados de 2026 ya se ha alcanzado, por lo que no debe utilizarse como objetivo vigente. Lo relevante de su análisis es el mecanismo, no la cifra: una demanda oficial persistente puede sostener el metal incluso si las condiciones financieras no son expansivas.

Niveles técnicos del oro y la plata

Desde una perspectiva técnica contenida, la zona de 4.000 dólares continúa siendo la referencia psicológica del oro. Mantenerla conserva la estructura de consolidación, mientras el máximo reciente cercano a 4.116 y el área de 4.200 delimitan la resistencia inmediata.



Fuente: xStation5

En la plata, 60 dólares sigue siendo el nivel que tendría que recuperarse para aliviar la presión, con referencias inferiores en torno a 57 y 55.



Fuente: xStation5

Escenarios para los metales preciosos

El escenario más negativo para los metales combinaría una subida sostenida de rendimientos reales, dólar fuerte y retirada de capital de fondos cotizados. El oro podría perder la zona de 4.000 y la plata acusaría tanto el endurecimiento monetario como una revisión de la demanda industrial. La presencia de bancos centrales y el déficit físico amortiguarían el movimiento, pero no impedirían una corrección.

El escenario favorable surgiría si los rendimientos nominales suben por inflación y prima fiscal, mientras los reales se estabilizan o retroceden. En ese caso, los bonos ofrecerían más cupón sin proporcionar mayor protección de poder adquisitivo. La incertidumbre sobre deuda, energía y geopolítica mantendría la demanda de oro, y la plata podría acompañarlo si la actividad industrial no se deteriora.

Existe un tercer escenario, probablemente el más razonable a corto plazo: rendimientos altos y metales en consolidación. La Reserva Federal ha dejado abierta la posibilidad de actuar, pero el mercado todavía no sabe si la siguiente subida llegará ni cuánto durará el impulso inflacionista. El oro cuenta con demanda institucional; la plata, con un balance físico ajustado. Ambos soportan, al mismo tiempo, un costo de oportunidad elevado.

Por eso no basta con observar el bono a treinta años en máximos de casi dos décadas. Hay que separar rendimiento nominal, rendimiento real y prima de inflación. Mientras el real a diez años permanezca estable y el dólar no se fortalezca con claridad, el aumento de los rendimientos largos no asegura nuevas caídas del oro y la plata. La presión reaparecerá si el mercado concluye que la Reserva Federal tendrá que subir tasas de forma suficiente para elevar el retorno real. Hasta entonces, los metales están respondiendo a una pregunta más amplia: ¿ofrece el bono una rentabilidad atractiva o está compensando un riesgo que también justifica mantener oro?

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Alejandro de Luis

Editor de Hispatrading Magazine, revista de trading con mayor difusión en español, Alejandro ha trabajado como trader en diferentes sociedades de valores y firmas de trading propietario, así como en áreas de negociación y análisis durante casi dos décadas. Autor de varios libros de trading publicados en más de 5 países ha impartido conferencias formativas y programas de especialización ante audiencias de más de 40 países, entre ellas alumnos de varias universidades europeas de prestigio.