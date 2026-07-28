El Banco Central de Chile mantiene la tasa en 4,5% por quinta vez

El Banco Central de Chile tomó la decisión de mantener su tasa en 4,5% por quinta vez. Hace apenas seis semanas, en la reunión de junio, el mercado descontaba un recorte antes de fin de año, el Brent cotizaba bajo US$80 por barril y el conflicto entre Estados Unidos e Irán parecía encaminado a un cese al fuego. Sin embargo, durante este período el crudo llegó a superar nuevamente los US$100, la tregua se rompió y los operadores ya no apuestan por recortes sino por alzas. El cobre en torno a US$6,3 la libra y una inflación que volvió a acelerarse completan un cuadro que obligó al Consejo a una cautela.

Una inflación que se resiste a ceder

Los swaps a un año saltaron más de 30 puntos base desde su mínimo de comienzos de mes, y los operadores pasaron de anticipar un recorte de un cuarto de punto, hace apenas tres semanas, a descontar al menos un alza de esa misma magnitud en los próximos doce meses. En el tramo de dos años, las tasas subieron 47 puntos base hasta 4,79% en solo 21 días, un movimiento que replica casi exactamente el del petróleo y que solo encuentra comparación con el registrado al estallar la guerra en marzo.

La escalada en Medio Oriente empujó los precios del crudo, lo que elevó las expectativas inflacionarias globales y, sumado al tono de la Fed, presionó al alza las tasas de interés de corto y largo plazo en la mayoría de las economías. Chile no es una isla en ese proceso, y su curva de rendimientos siguió la tendencia sin demora, depreciando además al peso chileno junto con el resto de las monedas emergentes.

La inflación de junio se ubicó en 4,3% anual, por encima tanto del último IPoM como de las expectativas de mercado, y la aceleración provino sobre todo de la subyacente, que alcanzó 3,4% anual. Se trata de un nivel que permanece por encima de la meta de 3% del Banco Central de Chile, un objetivo que la entidad solo ha cumplido en tres de los últimos sesenta meses.

El problema es que el shock del petróleo aún no termina de traspasarse, los precios de los combustibles en surtidor volverán a subir, aunque el gobierno anticipó que suavizará el ajuste aprovechando los mayores márgenes fiscales, tras el episodio de marzo en que la flexibilización del mecanismo de estabilización provocó el mayor salto en los precios de la gasolina desde al menos 1980. Las expectativas de inflación de corto plazo ya aumentaron en línea con el crudo, aunque a dos años plazo tanto la Encuesta de Expectativas Económicas como la de Operadores Financieros siguen ancladas en 3%, la señal que el Consejo más valora.

Ese anclaje de mediano plazo es lo que le da al banco central margen para esperar y la actividad, además, no ofrece razones para endurecer, puesto que el Imacec de mayo cayó 0,9% anual y el no minero creció apenas 0,7%, ambos por debajo de lo previsto, con una inversión que se habría desacelerado más de lo esperado en el segundo trimestre y un mercado laboral donde el desempleo aumentó y la creación de empleo sigue débil. Una economía así no reclama tasas más altas, el único argumento para subirlas sería un desanclaje inflacionario que, por ahora, los datos de expectativas no confirman.

Qué esperar del dólar en la apertura tras la decisión

De cara a la apertura de mañana, conviene tener presente que el peso chileno enfrenta dos fuerzas cruzadas. Por un lado, la decisión de mantener la tasa ya estaba plenamente incorporada, de modo que su efecto directo sobre el dólar debería ser acotado. Por otro, la jornada estará dominada por la expectativa de la reunión de la Fed en la tarde, donde el mercado descuenta cerca de un tercio de probabilidad de un alza. Un tono más restrictivo de la Reserva Federal tendería a fortalecer al dólar y a presionar al alza al par, mientras que una señal de cautela podría permitir al peso recuperar terreno desde la zona de sobreventa en que cerró. Con el cobre estable y el crudo moderándose, el catalizador decisivo para la apertura será externo, no local, y el rango entre el soporte de 930 y la resistencia de 935 concentra la atención inmediata.

Fuente: xStation5.