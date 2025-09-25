El cacao cae casi un 2% y perfora el nivel de 7.000 dólares en medio de lluvias en África 📉

Los precios del cacao han caído más de un 40% desde su máximo cercano a 13.000 dólares/tonelada en 2024, cotizando ahora por debajo del nivel clave, psicológico y técnico, de 7.000 dólares/tonelada. La caída responde a una mejora en las expectativas de oferta y a un debilitamiento de la demanda, revirtiendo el repunte del año pasado impulsado por sequía, enfermedades de cultivos y malas cosechas en África Occidental.

Las mayores lluvias y la floración de los árboles en Costa de Marfil y Ghana están mejorando las previsiones de cosecha, reduciendo el temor a una escasez.

África Occidental , responsable de alrededor del 70% de la producción mundial de cacao , se espera que registre una recuperación de las cosechas tras el desplome del año pasado debido al clima severo y a enfermedades.

Los altos precios del cacao , combinados con los aranceles de EE. UU. sobre el chocolate , podrían debilitar aún más la demanda de los consumidores.

Los analistas ven este factor como un nuevo obstáculo para los precios de cara a 2025.

El aumento de la producción este año incrementará de forma significativa la oferta, ayudando a corregir el desequilibrio que impulsó los precios al alza en 2024.

Rabobank anticipa un superávit importante en la temporada 2025/26 , con incrementos de producción en Ecuador, Brasil, Perú, Nigeria y Camerún , junto con la recuperación en África Occidental.

Se proyecta que los precios del cacao tendrán una tendencia bajista en el corto y medio plazo , a pesar de posibles repuntes puntuales.

Los riesgos de oferta limitada en Costa de Marfil y Ghana deberían mantener los precios por encima de los 3.000 dólares/tonelada, incluso en un escenario adverso. Al observar el gráfico del cacao, se identifica un patrón de cabeza y hombros, con los precios de futuros ahora en línea con la posible “línea de cuello” de la formación. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Fuente: xStation 5 Fuente: xStation 5

Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.