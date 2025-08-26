Leer más

El cacao registra una caída del 4% 📉

14:52 26 de agosto de 2025

⛈️ El cacao se encuentra bajo presión ante pronósticos de lluvias intensas y débiles cifras de molienda

Los futuros de cacao alcanzaron un máximo de dos meses, impulsados por preocupaciones de oferta ante condiciones secas y frías en África Oriental. Posteriormente, se produjo una corrección tras un pronóstico meteorológico regional que anticipó fuertes lluvias, aliviando parte de la presión sobre la oferta.
Adicionalmente, las presiones bajistas provienen de los recientes aranceles impuestos por Estados Unidos y de las preocupaciones sobre una menor demanda, evidenciada en datos de procesamiento más débiles.

En el gráfico, los precios del cacao se mantienen en una tendencia bajista de mediano plazo, dentro de un canal descendente cada vez más estrecho. El mercado se está consolidando en el rango de 7,200 – 9,500, con los precios acercándose al límite inferior de la línea de tendencia y a la zona de soporte definida por los mínimos recientes.

CACAO (D1)
El gráfico muestra que los precios del cacao permanecen dentro de una tendencia bajista de mediano plazo, confinados a un canal descendente estrecho. La consolidación continúa entre 7,200 y 9,500, con los precios acercándose al límite inferior del canal y al nivel clave de soporte marcado por los últimos mínimos.

Fuente: xStation5

Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.

