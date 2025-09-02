El café cae un 2% desde máximos recientes📌

Los futuros de café arábica (COFFEE) en la ICE caen más de un 2%, reanudando el impulso bajista después de que los precios superaran brevemente el nivel de 380. Por un lado, los inventarios globales de café se mantienen relativamente bajos, y el clima adverso reciente en Brasil (fuertes lluvias y heladas) sugiere que las cosechas estacionales podrían ser más débiles. Sin embargo, hoy estamos viendo toma de beneficios tras fuertes alzas previas.
Las previsiones meteorológicas para la región de Minas Gerais en Brasil siguen sujetas a revisiones significativas, lo que añade volatilidad al mercado. Al mismo tiempo, los elevados aranceles del 50% a las importaciones de café brasileño en EE. UU. continúan moldeando la estructura del mercado. Si en el futuro hubiera cambios importantes en el acuerdo comercial entre EE. UU. y Brasil —ya sea mediante una reducción de aranceles o su eliminación total— no puede descartarse un considerable potencial bajista para los precios.
Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamenteHazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil
Source: xStation5
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.