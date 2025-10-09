El cobre alcanza nuevo récord histórico impulsado por China y la escasez global

El precio del cobre alcanzó esta semana un nuevo máximo histórico en el London Metal Exchange (LME), al tocar los 10,986 dólares por tonelada, impulsado por una combinación de disrupciones en la oferta y un renovado apetito comprador desde China tras el feriado prolongado.

La reapertura del mercado asiático coincidió con una ola de compras en la Bolsa de Futuros de Shanghái, lo que elevó el ánimo de los traders y llevó los precios en Londres a niveles no vistos desde el récord de 2024. Detrás de esta escalada hay un factor estructural: la creciente percepción de que el mercado global del cobre enfrenta un déficit persistente de producción, en un contexto de demanda resiliente vinculada a la transición energética y a la electrificación de la economía.

Oferta restringida y problemas en minas clave

En el frente de la oferta, los ajustes de producción en minas estratégicas han sido el principal catalizador del repunte. La canadiense Teck Resources redujo nuevamente su guía de producción para su mina Quebrada Blanca en Chile, afectada por problemas técnicos y sobrecostos, mientras que en Indonesia, la mina Grasberg, operada por Freeport-McMoRan, continúa parcialmente detenida tras un deslizamiento de tierra que limitará la producción hasta mediados de 2026.

A esto se suman interrupciones puntuales en Codelco, que enfrenta dificultades operativas y retrasos en proyectos de modernización. Estos eventos refuerzan la narrativa de una escasez estructural de cobre fino en el corto y mediano plazo, un fenómeno que ha llevado a los analistas a revisar al alza sus proyecciones de precios para los próximos trimestres.

Fundamentos macro: el efecto Fed y el dólar débil

Desde la perspectiva macroeconómica, la expectativa de nuevos recortes de tasas por parte de la Reserva Federal (Fed) ha añadido un componente financiero adicional al repunte del metal. Con menores costos de financiamiento y un dólar más débil, los inversionistas han incrementado su exposición a commodities industriales como el cobre, que también actúa como indicador adelantado de actividad económica global. Así, el rally actual combina fundamentos sólidos de oferta y demanda con un entorno monetario más favorable. Por ahora, el cobre consolida su posición como el activo industrial más estratégico de la década, clave en la transición hacia una economía descarbonizada.

El cobre y su papel en la economía verde

El déficit estructural del cobre se enmarca en un contexto donde la electrificación del transporte, el desarrollo de energías renovables y la digitalización industrial impulsan una demanda sostenida. El metal rojo es esencial para vehículos eléctricos, redes eléctricas inteligentes y tecnologías de almacenamiento energético, lo que lo convierte en un insumo crítico en la transformación económica global.

El repunte del cobre combina una crisis de oferta estructural con un entorno financiero más laxo que favorece la inversión en materias primas industriales. Mientras persistan las disrupciones mineras y China mantenga un ritmo de demanda sólido, los precios podrían seguir escalando a nuevos máximos históricos en los próximos meses. El metal rojo reafirma su condición de activo clave de la era energética moderna, vinculado no solo a la infraestructura global, sino también al avance de la descarbonización y la electrificación.

