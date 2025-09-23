El crecimiento económico del Reino Unido se desacelera en septiembre según los últimos datos del PMI

Los últimos datos del índice de gestores de compras (PMI) publicados por S&P Global revelan una desaceleración en la actividad económica del Reino Unido durante el mes de septiembre, con cifras por debajo de las expectativas del mercado. El GBP/USD cae en medio de un PMI menor al esperado.

PMI de Servicios Globales del S&P del Reino Unido, septiembre: 51,9 (est.: 53,5; ant.: 54,2)

- PMI Manufacturero: 46,2 (est.: 47,1; ant.: 47,0)

- PMI Compuesto: 51,0 (est.: 53,0; ant.: 53,5.

PMI de Servicios: El sector servicios, tradicionalmente el motor de la economía británica, registró un PMI de 51,9, por debajo del consenso de 53,5 y del dato anterior de 54,2. Aunque se mantiene por encima del umbral de expansión (50), la caída refleja una pérdida de impulso en la demanda y en la actividad empresarial.

PMI Manufacturero: El sector manufacturero continúa en contracción con un PMI de 46,2, inferior tanto al dato previo (47,0) como a las previsiones (47,1). Esta cifra indica una persistente debilidad en la producción industrial, afectada por la incertidumbre económica y la caída de nuevos pedidos.

PMI Compuesto: El índice que combina servicios y manufactura se situó en 51,0, también por debajo de las expectativas (53,0) y del dato anterior (53,5), lo que sugiere una ralentización generalizada en la economía británica.

Estos datos podrían influir en las decisiones del Banco de Inglaterra respecto a la política monetaria, especialmente en un contexto de inflación persistente y crecimiento moderado.