Wall Street espera a la Fed; GE Vernova sube y AeroVironment cae

El sentimiento en Wall Street se mantiene muy calmado antes de la apertura del mercado estadounidense y de la decisión de la Fed, cuyos resultados —junto con las nuevas proyecciones económicas— conoceremos a las 16:00 (GMT -3); el presidente de la Fed, Jerome Powell, hablará a las 16:30 (GMT -3).

Los futuros del S&P 500 suben apenas 0,1%, mientras que el Nasdaq 100 retrocede ligeramente.

Las acciones de Nvidia avanzan levemente, impulsadas por noticias sobre posibles pedidos de gran volumen por parte de ByteDance y Alibaba, tras la aprobación del presidente Trump para exportar chips de IA H200 a China.

Fuente: xStation5

Noticias corporativas

Braze , una plataforma de gestión de interacción con clientes, subió más de 15% en el premarket tras entregar una actualización del tercer trimestre mejor de lo esperado. La compañía reportó US$191 millones en ingresos , superando la estimación de consenso de US$184 millones según LSEG. El beneficio ajustado alcanzó US$0,06 por acción , en línea con las expectativas, pero el fuerte crecimiento en ingresos impulsó el repunte.

AeroVironment vio sus acciones bajo presión, cayendo más de 4% , después de que el fabricante de drones reportara una fuerte decepción en sus beneficios . La firma registró US$0,44 por acción en utilidades del segundo trimestre fiscal, muy por debajo de los US$0,78 esperados por los analistas. La cifra opacó un comentario operativo que, por lo demás, era estable.

GameStop retrocedió cerca de 6% tras publicar resultados del tercer trimestre que mostraron una debilidad persistente en ingresos . La empresa reportó US$0,24 en EPS ajustado sobre US$821 millones en ingresos , quedando por debajo de al menos una estimación de analistas que anticipaba más de US$900 millones . Las cifras subrayan las dificultades de la compañía para estabilizar su negocio principal a pesar de medidas de reducción de costos.

Blue Owl Capital avanzó casi 3% después de que Raymond James mejorara su recomendación de Market Perform a Strong Buy . La analista Wilma Burdis señaló que los riesgos de rescates parecen “manejables” y que la firma está en posición de cumplir con los retiros, eliminando un factor que había presionado al sentimiento.

Cracker Barrel vio sus acciones caer cerca de 9% en operaciones posteriores al cierre, tras publicar ingresos trimestrales más débiles de lo esperado. La compañía generó US$797,2 millones , ligeramente por debajo de los US$800,3 millones proyectados por analistas. A pesar de ello, Cracker Barrel informó una pérdida ajustada menor de lo temido .

GE Vernova se disparó, ya que la compañía energética subió 8% luego de indicar que los ingresos de 2025 se encaminan hacia la parte alta de su guía. La empresa además duplicó su dividendo trimestral, llevándolo a US$0,50 por acción desde US$0,25.

Fuente: xStation5

Fuente: xStation5

Previa Fed

Se espera ampliamente que la Fed aplique un recorte de 25 pb, su tercer movimiento consecutivo. Se anticipa un mensaje moderado (dovish), pero con un dot plot inclinado hacia el sesgo restrictivo (hawkish), lo que podría limitar el repunte inicial del mercado.

Las señales del balance (compras de Treasury bills) son discretamente favorables para la liquidez y los activos de riesgo. El verdadero motor del mercado no será el recorte en sí, sino qué tan moderado suene Powell y cuán dividido esté el comité.

Un Beige Book débil y los datos de ADP dan a Powell margen para justificar una política más flexible. En la conferencia de prensa, se espera que:

Enfatice el enfriamiento de las condiciones laborales

Señale la presión inflacionaria limitada

Reconozca que algunos funcionarios aún se oponen a más recortes

Esta mezcla —mensaje moderado pero reconociendo posturas más duras— será clave para el sentimiento de riesgo.

Un FOMC dividido: desacuerdos visibles y “silenciosos”

Se espera un desacuerdo abierto , probablemente de Schmid (Kansas City), a favor de no realizar un recorte.

Hasta cinco funcionarios podrían indicar discretamente que no quieren recortar mediante el dot plot.

Esta dinámica entre una minoría restrictiva y la coalición moderada de Powell moldeará la interpretación del mercado sobre la trayectoria futura de la Fed.

Dot Plot actualizado: ¿menos moderado de lo que el mercado esperaba?

La Fed probablemente mantendrá:

75 pb de recortes en 2025

Solo un recorte de 25 pb en 2026

Otro recorte de 25 pb en 2027

Actualmente, los mercados descuentan una flexibilización mucho mayor. Cualquier brecha entre el dot plot de la Fed y el precio de mercado puede generar volatilidad, especialmente en:

Tasas estadounidenses (2 años, 5 años)

Cruces del USD

Acciones sensibles a duración (tecnología, crecimiento)

5. Mejora el panorama inflacionario y se debilita el mercado laboral: un impulso moderado (dovish)

El PCE subyacente para 2025 probablemente será revisado a la baja hacia 2,9% (desde 3,1%). Menor inflación + mayores expectativas de desempleo = una trayectoria de flexibilización más justificable.

Las proyecciones de desempleo para 2026 aumentan levemente, y el comunicado destacará:

La tasa de desempleo desplazándose por encima de la tendencia

Un claro debilitamiento de los indicadores laborales

Este giro hacia una gestión del riesgo laboral refuerza la narrativa moderada.

Política de balance: silenciosa, pero relevante

A partir de enero de 2026, es probable que la Fed:

Inicie compras de Treasury bills (alrededor de US$10–15 mil millones mensuales )

Busque mantener las reservas en niveles “amplios”, ya que actualmente están rozando niveles “escasos”

Esto representa un giro lento fuera del QT, favorable para:

Las condiciones de liquidez

Los mercados monetarios

Los activos de riesgo en general

Este es un factor alcista “silencioso” tanto para renta variable como para crédito.

Comunicado del FOMC: cambios mínimos (pero con un mensaje de inflación más suave)

Los ajustes clave en el lenguaje probablemente serán:

La inflación “permanece algo elevada” , eliminando la referencia previa a que “ha aumentado”.

Reconocimiento de un mercado laboral en proceso de enfriamiento .

Énfasis continuo en que los riesgos a la baja para el empleo han aumentado, lo que constituye la justificación central para flexibilizar.

Los mercados deberían interpretar esto como un mensaje gradualmente más moderado (dovish).

El esfuerzo de Powell por construir consenso será decisivo para la reacción del mercado

Aunque Powell podría estar en minoría dentro del FOMC entre quienes desean otro recorte el próximo año, la debilidad reciente de los datos refuerza su postura.

Si Powell logra proyectar unidad, pese a la presencia de miembros con sesgo más restrictivo (hawkish), los mercados interpretarán que:

Las tasas bajas por más tiempo siguen sobre la mesa.

Si el contraste entre posturas es muy marcado: los rendimientos de corto plazo podrían repuntar y el USD podría fortalecerse .

El recorte de 25 pb ya está descontado —lo importante será el tono.

El escenario de un crecimiento algo más firme y una inflación descendente podría seguir apoyando el sentimiento en Wall Street.

Fuente: Bloomberg Finance L.P

______

👉 Abre tu cuenta real en XTB aquí