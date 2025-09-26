El crudo WTI repunta y se aproxima a la EMA de 200 días 💡

Los precios del petróleo suben cerca de un 1,5 % hoy, impulsados por la presión del presidente estadounidense Donald Trump sobre los consumidores de energía rusa. Trump insta a líderes como Erdogan y Orbán a dejar de comprar petróleo a Rusia con el fin de acelerar el fin de la guerra en Ucrania. En este contexto, también critica a los miembros de la OTAN que continúan utilizando suministros de la OPEP+. Este tipo de acciones elevan las tensiones en el mercado energético y pueden seguir presionando al alza las materias primas. Por otro lado, la posible estabilización en la Franja de Gaza, que la Casa Blanca busca alcanzar, podría tener un impacto negativo en el mercado del crudo.
El WTI alcanza hoy sus niveles más altos en casi dos meses. Además, el crudo se aproxima a la EMA de 200 días (curva dorada en el gráfico), lo que puede constituir una resistencia importante frente a la tendencia bajista de largo plazo del instrumento. Una ruptura al alza podría, en teoría, invalidar y revertir la tendencia actual.
Fuente: xStation
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.