Oracle será uno de los accionistas de TikTok 🔎

TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones

Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía

Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube

El acuerdo prevé un plazo de aproximadamente 120 días para cerrar la operación, aún pendiente de aprobaciones en China

El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que respalda el marco que permitirá a TikTok operar en EE. UU., valorando a la nueva entidad estadounidense en unos USD 14 mil millones. El plan se ajusta a la ley de 2024 que exige que ByteDance, la empresa matriz china, desinvierta en TikTok. La empresa retendría menos del 20% de la propiedad, mientras que el grupo inversor estadounidense (incluyendo Oracle, Silver Lake y MGX) poseería alrededor del 45%, con el resto en manos de otros inversionistas existentes. La Casa Blanca presenta esto como una solución al problema de seguridad nacional, manteniendo a la vez la aplicación disponible para 170 millones de usuarios en EE. UU. y cumpliendo con los requisitos de inversión.

En términos operativos, la nueva empresa conjunta (JV) supervisará las operaciones de TikTok en EE. UU., con Oracle desempeñando un papel central: la compañía se encargará de cuestiones de seguridad (incluida la protección de datos) y seguirá proporcionando la infraestructura en la nube. La orden ejecutiva subraya la supervisión estadounidense del algoritmo de recomendaciones, incluyendo la retención y el monitoreo de modelos en cooperación con agencias de seguridad de EE. UU. Trump señaló que discutió el plan con el presidente chino Xi Jinping. Las aprobaciones regulatorias en China siguen siendo una condición necesaria y las negociaciones continúan.

La administración estadounidense ha pospuesto la aplicación de las disposiciones de prohibición hasta el 16 de diciembre de 2025, y los documentos de la transacción contemplan un plazo de aproximadamente 120 días para completar los cambios en la propiedad.