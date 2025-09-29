El Dax 40 mantiene un crecimiento cauteloso

La sesión bursátil europea de hoy se desarrolla con un clima moderadamente positivo: la mayoría de los índices principales registran avances y los inversores se benefician de la mejora en la confianza en los mercados globales. El Dax 40 alemán sigue esta tendencia, registrando subidas y alineándose con la tendencia general de las bolsas europeas.

El desarrollo de la sesión también podría verse influenciado por las declaraciones de los representantes de la Fed y del BCE, que se analizarán cuidadosamente en busca de pistas sobre la dirección de la política monetaria.

Fuente: Bloomberg Finance LP

Los índices europeos se ven impulsados ​​principalmente por empresas de los sectores médico, minero, de energías renovables y de TI. Por otro lado, la banca y el comercio minorista ejercen presión sobre las cotizaciones; estos segmentos se mantienen en retroceso debido a la preocupación por la disminución del consumo y los posibles desafíos regulatorios en el sector financiero.

Datos macroeconómicos:

Ventas minoristas en España:

Real: 4,5 % interanual

Anterior: 4,7 % interanual

Índice de Precios al Consumo (IPC) en España:

Real: -0,4 % intermensual

Previsión: -0,2 % intermensual

Anterior: 0,0 % intermensual

En España, la inflación de hoy atrajo la atención, ya que resultó ser negativa y peor de lo previsto, lo que generó preocupación sobre la situación de la economía local y el riesgo de una deflación más profunda. Por otro lado, los datos de ventas minoristas destacaron positivamente, indicando una mejora en la demanda de los consumidores, lo que compensó parcialmente el panorama pesimista de la inflación.

Sentimiento Económico de la Eurozona (septiembre):

Sentimiento Económico: 95,5 (Previsto: 95,2. Anterior: 95,2)

Sentimiento del Consumidor: -14,9 (Previsto: -14,9. Anterior: -15,5)

Sentimiento Industrial: -10,3 (Previsto: -10,9. Anterior: -10,3)

Sentimiento de los Servicios: 3,6 (Previsto: 3,7. Anterior: 3,6)

Los datos de la eurozona mostraron un tono moderadamente positivo. En la mayoría de los segmentos de la economía, los resultados fueron mejores de lo esperado, lo que respalda la imagen de estabilización económica. Sin embargo, cabe recordar que la tendencia de los datos sigue siendo negativa. El sector y los consumidores expresan especial preocupación. Los indicadores cayeron por debajo de las previsiones, lo que sugiere que la presión para desacelerar la actividad en este ámbito sigue siendo evidente.



Noticias de empresas

Lufthansa (LHA.DE) - La aerolínea anunció el despido de 4.000 empleados para proteger sus márgenes. El precio de sus acciones subió aproximadamente un 1,6 %.

Kloeckner (KCO.DE): El productor de acero anunció la venta de sus plantas en EE. UU. La compañía ganó más del 3,5 %.

Otro día de crecimiento para las empresas de defensa: Rolls-Royce (RR.UK), Rheinmetall (RHM.DE) y Hensoldt (HAD.DE) subieron más del 1 % en medio del aumento de pedidos y las tensiones geopolíticas.

NIBE Industrier (NIBEB.SE): La empresa de energías renovables recibió una serie de recomendaciones de bancos de inversión. El precio de sus acciones subió un 6 %.

UCB (UCB.BE): La empresa belga de biotecnología subió más del 15 % tras anunciar resultados de investigación muy prometedores sobre su nueva terapia.