El Dax 40 pierde los 24.000 puntos

Las acciones europeas cotizan a la baja debido a los deslucidos datos económicos alemanes y a la ola de ventas de los bancos en el Reino Unido, impulsada por las renovadas demandas de un impuesto a los beneficios de las entidades crediticias británicas. En agosto, el desempleo en Alemania superó los 3,02 millones, 46.000 más que en julio, el nivel más alto en una década, mientras que la tasa desestacionalizada se mantuvo en el 6,3%. Las vacantes de empleo cayeron a 631.000, 68.000 menos interanualmente, lo que refleja la desaceleración de la demanda laboral. Las ventas minoristas cayeron un 1,5% en julio, también por debajo del crecimiento interanual esperado (2% real, 2,3% estimado). Los precios de importación cayeron un 1,4% interanualmente, en un contexto de débil consumo interno, dificultades económicas derivadas de la incertidumbre global y la guerra en curso en Rusia, que dificulta el impacto de los estímulos gubernamentales.

Entre los grupos que conforman el Eurostoxx 600, el sector financiero registra las mayores pérdidas, ya que los inversores se muestran cautelosos ante la lectura de inflación PCE de hoy en EE. UU., que probablemente marcará la pauta para la reunión de la Fed del próximo 17 de septiembre. El sector tecnológico también experimenta una importante bajada de actividad, lastrado principalmente por la alemana SAP (-1,3%) e Infineon (-2,3%). Solo los valores de energía y bienes de consumo básico resisten al pesimismo generalizado en Europa.

Euro Stoxx 600 por sectores.

Cotización del Dax 40

El soporte clave de los 24.000 puntos corre peligro en el Dax 40. El precio se mantiene ligeramente por encima del límite inferior de la formación de bandera emergente, pero si cierra por debajo de este nivel sin un rebote posterior, podríamos estar ante nuevas caídas para el índice alemán. El RSI se mantiene neutral, acercándose gradualmente a la zona de sobreventa.

Noticias corporativas del Dax 40