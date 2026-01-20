Leer más
08:41 · 20 de enero de 2026

El Dax 40 se desploma casi un 2%

Conclusiones clave
  • El Dax 40 retrocede ante el aumento de la tensión geopolíñtica.
  • Rheinmetall acusa caídas de más del 1%.

El Dax 40 baja un 1,7% en estos momentos y se acerca a una prueba de la media móvil exponencial de 50 sesiones (EMA50). El RSI ha caído por debajo de 47 y el MACD muestra un cruce bajista de sus medias móviles. Esta media actúa como un importante soporte de impulso, y si se rompe, se abriría el camino hacia una prueba de la zona de 24.000. También se observan caídas en otros mercados bursátiles europeos como Francia y el Reino Unido. El sentimiento en torno a los activos estadounidenses también se está debilitando. Los mercados se ven lastrados por la incertidumbre en torno al acuerdo comercial entre Estados Unidos y Europa.

A partir del 1 de febrero, es probable que los aranceles para ocho países designados por Trump —entre ellos Alemania, Francia y el Reino Unido— aumenten en 10 puntos porcentuales, desde el 15 % actual. Europa podría responder con medidas de represalia, posiblemente dirigidas a los intereses de las grandes tecnológicas americanas en el Viejo Continente.

La debilidad actual se nota incluso en las acciones del grupo de defensa Rheinmetall (-1,66%), que inicialmente se benefició de la escalada de tensiones entre Washington, Bruselas y Londres.

Cotización del Dax 40

El Dax 40 ha caído casi 1.000 puntos desde su máximo histórico.

GrÃ¡fico con la cotizaciÃ³n del Dax 40
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.

La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.

