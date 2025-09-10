El Dax 40 se encuentra estable

Las bolsas de valores de Europa Occidental comenzaron la sesión de hoy con avances tras el optimismo de Wall Street. Los inversores están reaccionando a los datos más débiles del mercado laboral estadounidense, que han aumentado las expectativas de recortes inminentes de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal. Sin embargo, en las horas siguientes, el ánimo cambió: los índices registraron descensos. Esto es especialmente notable en Alemania, donde, tras un repunte inicial, el índice Dax 40 giró a la baja, lo que indica una mayor cautela entre los inversores. Actualmente se mantiene cerca del nivel de apertura.

El gobierno francés del primer ministro François Bayrou perdió ayer un voto de confianza, lo que provocó su caída y profundizó la crisis política en Francia. En respuesta, el presidente Emmanuel Macron nombró a Sébastien Lecornu, exministro de Defensa y fiel aliado, como nuevo primer ministro, con la tarea de intentar mantener las reformas proempresariales en medio del estancamiento político.

El índice se ve impulsado principalmente por las empresas de TI, sin duda impulsadas por el sentimiento positivo hacia el sector desde el otro lado del océano. Los bienes de consumo son los que más sufren pérdidas, ante la preocupación por las condiciones de los consumidores ante el deterioro de los datos. Fuente: Bloomberg Finance LP



Noticias de empresas

Rheinmetall (RHM.DE): Siendo uno de los líderes del sector de defensa europeo, está recuperando pérdidas tras la corrección de la tendencia alcista de ayer. El director ejecutivo declaró ayer en una entrevista que la compañía pretende convertirse en un proveedor integral de todas las soluciones. Los analistas de Barclays afirmaron que el sector, con una inversión insuficiente durante más de dos décadas tras el fin de la Guerra Fría, se enfrenta ahora a un posible superciclo de gasto en defensa que podría prolongarse hasta la década de 2030. La compañía ha subido aproximadamente un 1 %.

Inditex (ITX.ES): sus acciones suben entre un 6 % y un 7 % tras el anuncio de la compañía de una aceleración de las ventas a finales de agosto y septiembre.

Novo Nordisk (NOVOB.DK): sus acciones suben aproximadamente un 2 % tras el anuncio de una reestructuración y un plan para reducir el empleo en más del 11 %.

SAP (SAP.DE): sube aproximadamente un 2 %, impulsado por la demanda de soluciones en la nube y tecnologías de inteligencia artificial.

ASML (ASML.NL): la compañía sube alrededor de un 1%, beneficiándose de las previsiones positivas de Oracle con respecto a los pedidos en el sector de la nube y los resultados de ventas de TSMC.