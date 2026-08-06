¡El DAX se mantiene cerca de su máximo histórico! ¡Siemens y Deutsche Telekom brillan con sus resultados!

Los futuros del DAX alemán (DE40) se mantienen cerca de máximos históricos a pesar de una corrección en Asia, con caídas marginales que parecen tener un carácter más técnico. Los decepcionantes resultados de los fabricantes de memorias (SanDisk, Western Digital) volvieron a presionar a las empresas relacionadas con la IA, pero la sesión europea continúa respaldada por sólidos informes de ganancias de empresas nacionales tradicionales.

Análisis técnico del DAX con velas diarias

Los futuros del DAX retroceden un 0,25%, mientras que el índice al contado sube otro 0,1% hoy. El DAX mantiene una fuerte tendencia alcista, cotizando por encima de tres medias móviles exponenciales clave en el gráfico diario (1D1) (EMA de 10, EMA de 30 y EMA de 100).

La corrección se justifica tanto por la ruptura a un nuevo máximo cerca del límite superior del rango de volatilidad típico de los últimos meses (rectángulo amarillo) como por el RSI alcanzando territorio de sobrecompra por primera vez en un mes. El nivel de retroceso de Fibonacci del 23,6% de la última onda alcista (alrededor de 26.100) sigue siendo un soporte clave, aunque la principal prueba para la tendencia sería un retroceso hacia la EMA de 10 (amarillo). Un cierre por encima de estos niveles debería indicar una postura alcista firmemente establecida y la disposición a defender la tendencia.

Fuente: xStation5

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