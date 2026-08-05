Cierre de mercado: Se detiene la racha alcista en las bolsas

La sesión tuvo un carácter marcadamente correctivo tras una fuerte racha alcista en las últimas seis sesiones en los principales indicadores, con la mayoría de las empresas de megacapitalización cerrando en terreno negativo, incluso a pesar del alza de Nvidia; SpaceX retrocedió un 14% y el petróleo escaló hasta los 75 dólares por barril. En el plano geopolítico, Irán anunció que alcanzó un acuerdo con Omán sobre una ruta marítima propuesta a través del estrecho de Ormuz, lo que supone un posible paso hacia la reapertura de este corredor energético clave. En el ámbito económico, la actividad del sector servicios en Estados Unidos se expandió a un ritmo constante en julio, aunque el aumento de los costos de los insumos continuó presionando a las empresas.

Fuente: xStation

Noticias Claves

Geopolítica: Irán y Omán acordaron los detalles técnicos para reabrir el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, cerrado tras el reciente conflicto entre Irán y Estados Unidos/Israel. El plan tendría carácter temporal, con una vigencia estimada entre 60 días y cuatro meses según las distintas fuentes, y establecería que los buques de entrada naveguen por aguas iraníes al norte y los de salida por aguas omaníes al sur, con el compromiso de desminar el canal central en un plazo de 30 días y, en principio, sin cobro de peajes durante ese periodo, si bien tanto Teherán como Mascate insinúan que podrían recaudar fondos bajo conceptos de "navegación segura" o logística. A cambio, Estados Unidos levantaría su bloqueo naval a los puertos iraníes y permitiría nuevamente la venta de petróleo iraní. Teherán sostiene que se trata exclusivamente de un entendimiento bilateral con Omán, sin vínculo con Washington, presentándolo como una victoria que consolida su control sobre el estrecho, mientras que Estados Unidos lo describe como un acuerdo en el que participa de forma directa. Trump afirma que las conversaciones avanzan favorablemente y podrían cerrarse en los próximos días, aunque Irán advierte que cualquier "interferencia" militar estadounidense sigue siendo el mayor obstáculo.

Estados Unidos: Las tasas hipotecarias alcanzaron su nivel más alto en un año. En cuanto a los indicadores del sector servicios ISM, el componente de precios se situó en 70,3 (previsión 65; anterior 67,7) y el de empleo cayó a 47,4 (previsión y anterior 51,2), mientras que el PMI de servicios registró 54,1 (previsión 54,5; anterior 54,0) y los nuevos pedidos avanzaron hasta 57,2 (previsión 55,9; anterior 55,1). En el plano monetario, Neel Kashkari (Fed) declaró a CNBC que su objetivo no es frenar la economía, sino reducir la inflación, atribuyendo la mayor parte de las presiones recientes a choques de oferta con cierto componente de demanda superpuesto. Kashkari señaló que considera oportuno comenzar a subir gradualmente los tipos de interés, aunque descartó un incremento drástico.

Europa: La actividad del sector servicios en la zona euro mostró resiliencia en julio: el PMI de servicios se ubicó en 51,7 (previsión 51,6; anterior 49,4) y el PMI compuesto de S&P Global alcanzó 52,0 (previsión 51,9; anterior 50,0), lo que apunta a una expansión moderada de la economía del bloque frente a la contracción registrada previamente.

Brasil: Los indicadores de actividad de julio se situaron en terreno contractivo: el PMI de servicios de S&P Global marcó 49,7 (anterior 51,3) y el PMI compuesto 48,8 (anterior 50,0). En el ámbito comercial, la Unión Europea llevará a cabo una auditoría a finales de agosto que podría permitir a las exportaciones avícolas brasileñas eludir la prohibición prevista para el 3 de septiembre. La revisión abarcará los productos básicos respecto de los cuales Brasil ha entregado garantías por escrito de cumplimiento de los requisitos comunitarios sobre el uso de antibióticos en la ganadería; de arrojar un resultado positivo, la Comisión podría modificar su lista de exportaciones para reincorporar a Brasil en los rubros de aves de corral y miel.

Oro: Los precios del oro se dispararon por encima de los 4.200 dólares por onza, su nivel más alto desde el 22 de junio. El metal continúa ganando impulso en un contexto incertidumbre, y el repunte reflejó un cambio en el sentimiento del mercado tras el optimismo en torno a un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán y la eventual reapertura del estrecho de Ormuz. Los operadores interpretaron estos avances como una señal de alivio de las presiones inflacionarias de corto plazo vinculadas a la energía, lo que respaldó la demanda de activos refugio que no generan rendimiento.

Petróleo: Los inventarios de crudo de la EIA registraron un aumento de 2,479 millones de barriles, frente a una previsión de -1,5 millones y un dato anterior de -7,167 millones. Por su parte, el Banco Central de Rusia anticipó que las exportaciones del país se reducirán en el segundo semestre de 2026 debido a interrupciones temporales en las instalaciones de producción y a la baja de los precios del petróleo.

Acciones: El científico jefe de Google, Jeff Dean, deja la compañía tras 27 años de trayectoria. En paralelo, Meta Platforms (META) anunció el miércoles el lanzamiento de Muse Code, su primer agente de programación con inteligencia artificial, con el que busca competir con OpenAI y Anthropic. Según indicó en X el consejero delegado de la compañía, Mark Zuckerberg, Muse Code es un agente capaz de asumir tareas de ingeniería completas en grandes repositorios, incluyendo la planificación de cambios, la escritura de código y la validación de los resultados.

Análisis US100

El precio comienza a mostrar una pérdida de momentum en el indicador MACD, mientras se mantiene alejado de su media móvil de largo plazo, lo que refleja un escenario de sobrecompra tras el último impulso alcista. Actualmente, la cotización se ha acercado a la zona de soporte de los 29.361 puntos, nivel que se mantiene como la referencia clave de corto plazo.

Si el precio logra encontrar soporte en esta región, podría intentar retomar el impulso y volver a buscar la zona de resistencia. En cambio, una pérdida de los 29.361 puntos podría activar un movimiento correctivo de mayor amplitud, con una siguiente zona de soporte relevante en torno a los 28.738 puntos.

Fuente: xStation

Análisis GOLD

El precio superó su estructura de triángulo y logró consolidarse por encima del nivel de los 4.203 puntos. Actualmente, el MACD mantiene un momentum alcista y el precio se sostiene sobre sus medias móviles, lo que refuerza la posibilidad de una continuidad del movimiento si logra mantenerse sobre esta zona.

Si el precio conserva el soporte de los 4.203 puntos, podría extender el avance hacia la siguiente resistencia relevante, ubicada en torno a los 4.387 puntos. En cambio, una pérdida de este soporte podría indicar una corrección de mayor amplitud, con una zona de apoyo relevante en torno a los 4.117 puntos.



Fuente: xStation5