Cierre de mercados: Nasdaq 100 cae 3%, metales preciosos y Bitcoin retroceden por fortaleza del dólar

- La sesión en Wall Street se desarrolla con alta volatilidad hoy, en medio de una profunda venta masiva en acciones relacionadas con la inteligencia artificial. Las compañías de semiconductores, los gigantes tecnológicos y nombres de chips de memoria recientemente sobrecalentados, como SanDisk y Micron, están bajo fuerte presión, mientras que las acciones de Nvidia y TSMC caen casi un 5%. Como resultado, el Nasdaq 100 retrocede un 3,3%, mientras que el S&P 500 cae un 1,7%, ya que las acciones tecnológicas —que ahora representan una participación récord de aproximadamente el 35% del índice— arrastran al mercado en general a la baja. Entre los valores con mejor desempeño relativo en Estados Unidos se incluyen bancos, Berkshire Hathaway, Visa, Mastercard y Coca-Cola.
- El sentimiento en los mercados europeos también fue débil. El DAX de Alemania cerró con una caída del 0,75%, el CAC 40 de Francia registró pérdidas moderadas, mientras que el FTSE 100 del Reino Unido logró una leve alza. El WIG20 de Polonia cayó cerca de un 2%. El sector bancario tuvo un desempeño inferior y las acciones de Creotech Instruments (CRI.PL) se desplomaron más de un 10%, en medio de una toma de beneficios más amplia en varios segmentos sobrecalentados de la Bolsa de Varsovia, incluidas las acciones vinculadas al sector espacial.
- Los inversionistas se vieron inquietados por el informe excepcionalmente sólido de Nóminas No Agrícolas (NFP) de Estados Unidos. Combinado con las tensiones actuales entre Estados Unidos e Irán, el dato puede interpretarse como un respaldo a las expectativas de una postura relativamente restrictiva de la Reserva Federal en 2026. El dólar estadounidense repunta con fuerza hoy, mientras que los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos han subido significativamente.
El informe de Nóminas No Agrícolas (NFP) de Estados Unidos correspondiente a mayo mostró un aumento de 172.000 empleos, muy por encima de las expectativas del mercado de 89.000 y frente a los 115.000 registrados el mes anterior. Tras la publicación del dato, el dólar estadounidense se fortaleció y los rendimientos de los bonos del Tesoro aumentaron, mientras que el sentimiento en Wall Street se debilitó ante la preocupación de que la Reserva Federal pueda mantener una postura monetaria restrictiva durante más tiempo.
- El empleo del sector privado aumentó en 120.000 puestos de trabajo, frente a una previsión de 89.000 y los 123.000 del mes anterior. La tasa de desempleo se mantuvo sin cambios en el 4,3%, en línea con las expectativas.
- El empleo manufacturero aumentó en 7.000 puestos, superando las previsiones de 2.000 y revirtiendo la caída de 2.000 empleos registrada el mes anterior. El empleo gubernamental se disparó en 52.000 puestos, frente a una disminución de 8.000 en el período previo.
- El crecimiento anual de los salarios se ubicó en 3,4%, en línea con las expectativas del mercado y por debajo del 3,6% registrado en abril. La tasa de participación laboral permaneció estable en 61,8%, también en línea con las previsiones.
- El fuerte repunte de los futuros del Índice del Dólar Estadounidense (USDIDX) está ejerciendo una presión significativa sobre los metales preciosos. La plata cae un 7%, mientras que el oro pone a prueba el nivel de 4.330 dólares por onza, con una caída superior al 3%.
Fuente: xStation5
Fuente: xStation5
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