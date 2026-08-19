El dólar cae un 0,8%

El índice del dólar ponderado por comercio ha caído un 0,8% hoy, alcanzando su nivel más bajo desde mayo. Se observa un movimiento similar en el par EUR/USD (+0,8%), que se acerca a 1,17. La última vez que observamos un debilitamiento tan significativo fue después de la reunión de julio de la Fed, que llevó a los inversores a retirar una gran parte de sus apuestas por subidas de las tasas de interés.

¿Qué hay detrás del movimiento de hoy?

El principal catalizador del movimiento fue el anuncio del Departamento del Tesoro de EE. UU. de sus planes para duplicar sus operaciones de recompra de bonos estadounidenses a largo plazo. El programa, destinado a respaldar la liquidez, entrará en vigor el 9 de septiembre y durará al menos hasta el 4 de noviembre.

Aunque técnicamente esto no supone una flexibilización de la política monetaria, ya que esta es responsabilidad de la Reserva Federal, el efecto desde la perspectiva del mercado es similar. La decisión significa que aparecerán más dólares en el mercado, lo que naturalmente conduce a la depreciación de la moneda.

Por cierto, en nuestra opinión, esto aumenta la probabilidad de una subida de las tasas de interés por parte de la Fed. Tal movimiento podría considerarse una herramienta de equilibrio. No observamos ninguna reacción significativa del mercado en este sentido por el momento, ya que las valoraciones siguen asignando una probabilidad inferior al 50% a una subida en otoño.

Estamos observando una caída significativa de los rendimientos a lo largo de toda la curva, particularmente fuerte en su extremo largo. Escribimos sobre por qué esto es una buena noticia para el mercado bursátil en la apertura de EE. UU. de hoy:

Durante muchos años, especialmente en la segunda década del siglo XXI, los rendimientos de los bonos se mantuvieron en niveles bajos (los de 30 años en torno al 3%), sin constituir una alternativa real al mercado bursátil. Este fenómeno incluso tenía un nombre específico, TINA ("there is no alternative"), que significa “no hay alternativa”. Actualmente, muchos inversores están empezando a preguntarse si vale la pena asumir el riesgo asociado a las inversiones bursátiles si el Gobierno de EE. UU., como el deudor más seguro del mundo, ofrece una tasa de retorno segura del 5,3% durante 30 años.

Para concluir, cabe señalar que los rendimientos de los bonos aún se mantienen cerca de máximos de varios años. En el caso de los bonos a 30 años, la distancia respecto al máximo de 19 años es inferior a 14 puntos base.

Contexto más amplio

La decisión del Tesoro de EE. UU. no es el único factor que está pesando sobre el dólar. Durante el último mes, la moneda se ha debilitado más de un 3%, impulsada por una importante revalorización de las expectativas sobre la futura trayectoria de las tasas de interés de la Reserva Federal. Los inversores han retirado una parte significativa de sus apuestas por subidas, influidos tanto por las poco convincentes declaraciones del presidente Warsh como por los datos de la economía estadounidense.

Una caída inesperada en el número de nuevos empleos y unas lecturas de inflación que estuvieron en línea con las expectativas o incluso fueron ligeramente más moderadas han influido en un cambio del escenario base del mercado. Más del 50% del mercado ahora descuenta una subida de las tasas de interés solo en diciembre. El mercado parece cada vez más convencido de que los datos han dado algo de tiempo al comité, que será necesario para estimar el impacto del shock energético sobre la economía estadounidense.

¿Qué viene ahora?

Actualmente, la atención se centra en la publicación de las minutas, es decir, el registro de las discusiones de la reunión de julio del FOMC, prevista para las 18:00 horas. Los inversores buscarán pistas sobre si la Fed pretende mantener las tasas de interés actuales sin cambios durante un periodo más prolongado.

Otra prueba importante espera al dólar la próxima semana, cuando está prevista la publicación de la inflación PCE (26.08). Se trata de una medida rezagada, pero históricamente preferida por el FOMC a la hora de tomar decisiones sobre política monetaria. Kevin Warsh, sin embargo, se mostró escéptico al respecto, calificando al indicador PCE subyacente como una “conjetura científica”.

Es posible que este tema se discuta durante el simposio de Jackson Hole (27-29.08), una de las dos conferencias de banqueros centrales más importantes del año. Después de la última reunión de la Fed, parece claro que los inversores esperarán un poco más de claridad por parte del presidente Warsh en ese momento.

Michał Jóźwiak, analista de mercados financieros de XTB