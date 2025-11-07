El dólar canadiense sube tras sólidos datos del mercado laboral en Canadá 💡

- Datos agresivos del mercado laboral canadiense fortalecen al dólar canadiense frente al dólar estadounidense
-
Variación neta del empleo en octubre: +66.600 (previsión: -5.000; dato anterior: +60.400)
-
Tasa de desempleo: 6,9 % (previsión: 7,1 %; anterior: 7,1 %)
-
Crecimiento salarial por hora de empleados permanentes (interanual): 4,0 % (previsión: 3,5 %; anterior: 3,6 %)
El aumento del empleo en octubre de 2025 se concentró principalmente en el sector de comercio mayorista y minorista, con la creación de 41.000 puestos de trabajo (+1,4 %), compensando la caída de 21.000 empleos registrada el mes anterior.
También se observaron incrementos en:
-
Transporte y almacenamiento: +30.000 empleos (+2,8 %)
-
Información, cultura y recreación: +25.000 empleos (+3,0 %)
Aunque el número total de empleados en estas industrias se mantuvo estable en comparación con el año anterior.
Por otro lado, el empleo en la construcción cayó en 15.000 puestos (-0,9 %), manteniéndose relativamente estable frente al año anterior, pero 38.000 por debajo del pico registrado a inicios de 2025.
Entre enero y octubre de 2025, el empleo en el sector industrial cayó en 54.000 puestos (-1,3 %), debido principalmente a la menor ocupación en construcción y manufactura, mientras que el sector servicios sumó 142.000 empleos (+0,8 %).
Fuente: Statcan
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.