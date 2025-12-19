Economía colombiana crece 2,95% en octubre: el ISE del Dane confirma senda alcista

El avance fue menor que el mes anterior, pero octubre se ubicó como el quinto mes de mayor crecimiento del año.

Octubre crece a menor ritmo, pero mantiene la tendencia positiva

El dato del décimo mes del año creció a menor ritmo que el mes anterior, pero mantiene la senda alcista. Los meses del año en lo que se ha presentado mayor crecimiento han sido julio (4,6%), marzo (4,5%), septiembre (4,0%) y junio (3,0%). De esta manera, octubre se ubica como el quinto mes donde la economía mostró mayor crecimiento.

Reacción del sector empresarial: Andi ve crecimiento “discreto” y bajo potencial en sectores clave

Al respecto, el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, señaló que los resultados mostraban “el discreto crecimiento esperado de la economía para este año. No obstante, los sectores minería, construcción, industria y agropecuario, presentan un crecimiento muy por debajo de su potencial”.

El líder gremial agregó que el impulso para el décimo mes del año estuvo condicionado por el desempeño del sector de administración pública y defensa.

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) publicó los resultados del Índice de Seguimiento a la Economía (ISE) correspondientes a octubre. La cifra refleja una variación de 2,95% en la comparación interanual.

Fuente: Dane, ISE / Gráfico: LR

Desempeño por grandes actividades: primarias, secundarias y terciarias

Actividades primarias: crecimiento anual de 0,35% y leve caída mensual En cuanto a las actividades primarias tuvieron un crecimiento de 0,35% frente a lo registrado en el décimo mes del año pasado. En cuanto a su comportamiento mensual tuvieron un decrecimiento de 0,13% frente a septiembre pasado. Estas actividades están compuestas por agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca , y explotación de minas y canteras .

Actividades secundarias: alza anual de 0,83% y retroceso mensual de 1,17% Por el lado de las actividades secundarias presentaron un crecimiento de 0,83% comparado con lo registrado hace un año. Por el lado del comportamiento mensual estas actividades tuvieron una caída de 1,17% con lo registrado en el noveno mes de este año. Estas se encuentran compuestas por industrias manufactureras y construcción .

Actividades terciarias: crecen 3,87% anual y suben 0,52% mensual Mientras que las actividades terciarias tuvieron un crecimiento de 3,87% frente a octubre de 2024. Lo mismo sucedió con el comportamiento mensual donde hubo un crecimiento de 0,52% .



El crecimiento anual de estas actividades se dio impulsado por la administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; educación; actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales; actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio (6,85%), y comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; transporte y almacenamiento; alojamiento y servicios de comida (3,57%).