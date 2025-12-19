Tres mercados a seguir la próxima semana (19.12.2025)

Tres mercados a seguir

La semana de Navidad suele asociarse a menor volatilidad y bajo volumen de negociación, no solo por el menor número de sesiones en las principales bolsas, sino también por el período festivo. Sin embargo, este año las condiciones de mercado podrían sorprender. La acumulación de datos económicos de Estados Unidos justo antes del receso, junto con las cifras clave y finales del PIB del Reino Unido, obliga a los inversionistas a mantenerse atentos. En los próximos días, la atención debería centrarse especialmente en el par GBP/USD, el Nasdaq 100 y el mercado del petróleo.

GBP/USD

El lunes se publicarán datos clave del Reino Unido sobre PIB y niveles de inversión empresarial. La última reunión del Banco de Inglaterra trajo el recorte de tasas esperado, pero el comunicado del banco central tuvo un tono moderadamente restrictivo, lo que dio soporte temporal a la libra. El mercado espera un crecimiento trimestral del PIB cercano a 0,1% y una expansión anual de 1,3%. Cualquier decepción en los datos, especialmente una contracción trimestral del PIB, podría aumentar la presión sobre el BoE para acelerar los recortes de tasas, lo que afectaría negativamente el sentimiento hacia la libra esterlina. No obstante, no se espera que la lectura final del PIB difiera de forma significativa respecto a las estimaciones previas.

Nasdaq 100

El martes 22 de diciembre se publicará una avalancha de informes relevantes desde Estados Unidos, que podrían aportar nuevas señales sobre el estado de la economía. Los inversionistas conocerán, entre otros datos, la segunda estimación del PIB del 3T, la inflación PCE trimestral, cifras de producción industrial, reportes del mercado inmobiliario, órdenes de bienes durables y el índice de confianza del consumidor. Un volumen tan elevado de datos en una sola jornada probablemente genere un repunte de la volatilidad y podría redefinir las expectativas del mercado sobre la trayectoria futura de las tasas de interés de la Reserva Federal. Los cambios en estas proyecciones tendrían un impacto particularmente fuerte en el Nasdaq 100 y en las empresas de menor capitalización del Russell 2000, que son especialmente sensibles al costo del capital externo. También se espera mayor actividad en el dólar estadounidense.

Petróleo

Los precios del crudo se mantienen cerca de mínimos de cinco años, reflejando las previsiones de un amplio exceso de oferta en 2026. Actualmente, los inversionistas están pagando alrededor de US$55 por barril de crudo WTI. Las próximas publicaciones del PIB y de la inflación PCE de Estados Unidos permitirán al mercado ajustar sus expectativas sobre la demanda futura de petróleo.

Un riesgo clave —aunque difícil de cuantificar— sigue siendo la situación en Venezuela. La presencia de una importante flota estadounidense frente a sus costas, las amenazas de un bloqueo marítimo y la concesión de bonificaciones extraordinarias a soldados sugieren que el riesgo de un conflicto armado es real. Si bien las exportaciones venezolanas actuales no son dominantes a escala global, un estallido de conflicto en la región podría provocar un fuerte repunte especulativo en los precios del petróleo.

Cabe destacar que, debido al calendario festivo, los datos semanales de inventarios de petróleo en Estados Unidos correspondientes a esta semana no se publicarán hasta el 29 de diciembre.

