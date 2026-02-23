Leer más
05:20 · 23 de febrero de 2026

El dólar comienza la semana bajo presión por la tensión comercial

-
-
El dólar estadounidense comienza la semana bajo presión después de que la Corte Suprema de Estados Unidos invalidara una parte significativa del sistema arancelario introducido por el presidente Donald Trump, basándose en poderes de emergencia. Inicialmente, el fallo se percibió como positivo para el crecimiento global, ya que limita las acciones comerciales unilaterales de Estados Unidos. Sin embargo, Trump respondió rápidamente anunciando una nueva tasa arancelaria global uniforme del 15%, basada en un fundamento jurídico diferente. El mensaje para los mercados fue claro: las herramientas legales pueden cambiar, pero la dirección política sigue siendo la misma.

Técnicamente, el índice del dólar intenta estabilizarse tras probar la zona de los 96 puntos, pero se mantiene en una consolidación más amplia.

La combinación de incertidumbre jurídica y la continuación de una política comercial restrictiva provoca una extensa caída del dólar. Los inversores comenzaron a reevaluar la posición negociadora de Estados Unidos en materia comercial, las implicaciones fiscales y el riesgo de prolongadas disputas legales en relación con posibles reembolsos arancelarios. Con los mercados de Japón y China cerrados, la liquidez limitada amplifica aún más las fluctuaciones cambiarias: el euro-dólar avanza un 0,2% hasta 1,182, mientras que el USD/JPY baja un 0,25% hasta 154,5580. La reacción del mercado refleja no solo los titulares comerciales, sino también un renovado malestar por la imprevisibilidad de la política estadounidense.

 

Al mismo tiempo, los activos refugio subieron, mientras que los segmentos de mercado de mayor riesgo se vieron presionados. El oro alcanzó su nivel más alto en tres semanas, el petróleo cayó debido a la preocupación por la demanda a pesar de la reanudación de las conversaciones entre Estados Unidos e Irán, y el mercado de criptomonedas experimenta fuertes liquidaciones de posiciones.

Precio del oro

 

Fuente : Plataforma de XTB

