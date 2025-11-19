El dólar en Chile retrocede en apertura ante mayor apetito por riesgo y avances del cobre

El precio del cobre y el mayor apetito por riesgo respaldan al peso chileno, proyectando un tipo de cambio en torno a CLP 922–924.

El mercado permanece atento a las actas de la Reserva Federal y los resultados de NVIDIA , claves para el sentimiento de riesgo internacional.

El dólar en Chile inicia la sesión con retrocesos, corrigiendo la presión alcista previa en un contexto de recuperación global del dólar.

El dólar en Chile inicia la sesión a la baja, corrigiendo parte de la presión alcista vista en la jornada anterior, en un contexto donde la divisa estadounidense ha mostrado una recuperación a nivel internacional. La atención de los inversionistas se centra en la publicación de las actas de la Reserva Federal, previstas para hoy, así como en los resultados de NVIDIA, que podrían influir en los flujos globales de riesgo.

A nivel externo, se observa una estabilización favorable para el dólar en medio de un entorno asiático más tenso, marcado por el deterioro en las relaciones entre Japón y China y la debilidad exhibida por los bonos japoneses.

Respaldo local: apetito por riesgo y recuperación del cobre

En el plano local, el peso chileno se ve respaldado por un mayor apetito por riesgo entre los inversionistas, así como por la recuperación en el precio del cobre, lo que favorece su desempeño frente al dólar. El repunte del metal es especialmente relevante para Chile, dado su peso en la balanza comercial y en la percepción de fortaleza de la moneda local.

Bajo este escenario, se espera que la moneda local mantenga un sesgo positivo durante la jornada, con posibles movimientos del tipo de cambio hacia niveles cercanos a CLP 922–924 por dólar.

Fuente: xStation5.

