09:21 · 19 de noviembre de 2025

El dólar en Chile retrocede en apertura ante mayor apetito por riesgo y avances del cobre

La bandera de Chile
  • El dólar en Chile inicia la sesión con retrocesos, corrigiendo la presión alcista previa en un contexto de recuperación global del dólar.

  • El mercado permanece atento a las actas de la Reserva Federal y los resultados de NVIDIA, claves para el sentimiento de riesgo internacional.

  • El precio del cobre y el mayor apetito por riesgo respaldan al peso chileno, proyectando un tipo de cambio en torno a CLP 922–924.

El dólar en Chile inicia la sesión a la baja, corrigiendo parte de la presión alcista vista en la jornada anterior, en un contexto donde la divisa estadounidense ha mostrado una recuperación a nivel internacional. La atención de los inversionistas se centra en la publicación de las actas de la Reserva Federal, previstas para hoy, así como en los resultados de NVIDIA, que podrían influir en los flujos globales de riesgo.

A nivel externo, se observa una estabilización favorable para el dólar en medio de un entorno asiático más tenso, marcado por el deterioro en las relaciones entre Japón y China y la debilidad exhibida por los bonos japoneses.

El palacio de la moneda en Chile con banderas en la frente
 

Respaldo local: apetito por riesgo y recuperación del cobre

En el plano local, el peso chileno se ve respaldado por un mayor apetito por riesgo entre los inversionistas, así como por la recuperación en el precio del cobre, lo que favorece su desempeño frente al dólar. El repunte del metal es especialmente relevante para Chile, dado su peso en la balanza comercial y en la percepción de fortaleza de la moneda local.

Bajo este escenario, se espera que la moneda local mantenga un sesgo positivo durante la jornada, con posibles movimientos del tipo de cambio hacia niveles cercanos a CLP 922–924 por dólar.

Grafico de precios del dolar en Chile
 

Fuente: xStation5.

Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.

La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.

