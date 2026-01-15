El dólar en México retrocede a mínimos desde junio de 2024 mientras crece el debate sobre Banxico y el rumbo de la Fed

El frente externo y el rumbo de la Fed pueden limitar o ampliar el espacio para nuevas caídas de USDMXN , según domine un dólar global más resiliente o se reafirme un ciclo de recortes.

El dólar en México cae alrededor de 0,6% en la sesión y profundiza su descenso hacia niveles no vistos desde junio de 2024, una señal de fortaleza del peso que llega en un momento particular. Por un lado, el mercado sigue premiando a varias monedas emergentes en este arranque de año, con mayor apetito por riesgo y búsqueda de rendimiento. Por otro, en México el foco local se ha desplazado desde el nivel puntual del tipo de cambio hacia la discusión de fondo, que es la consistencia del marco monetario y la capacidad del banco central para anclar expectativas en un contexto de inflación todavía exigente.

Banxico y el costo reputacional de recortar con inflación subyacente persistente

La baja del dólar ocurre mientras Banco de México (Banxico) enfrenta cuestionamientos por la credibilidad de su trayectoria de política, luego de llevar la tasa a 7% en diciembre tras doce recortes consecutivos, aun cuando la convergencia inflacionaria no se ha completado. La inflación general cerró diciembre de 2025 en 3,69%, pero la subyacente repuntó a 4,33%, un nivel que vuelve a tensionar el balance entre apoyar la actividad y asegurar el retorno sostenido hacia el objetivo. En este marco, el mercado interpreta que el espacio para seguir relajando condiciones financieras existe, pero es más estrecho y depende de señales claras de desinflación subyacente y de una comunicación que reduzca dispersión de expectativas sobre el ritmo de los próximos movimientos.

El frente externo también empuja y a ratos domina

El contexto internacional aporta su propia capa. Datos recientes en Estados Unidos han reforzado la idea de una economía que se mantiene firme, con indicadores laborales mejores de lo previsto, lo que reduce la urgencia de recortes acelerados de tasas. Además, el ruido político en torno a la Reserva Federal (Fed) ha sido un factor de volatilidad en las últimas semanas, aunque el mercado ha incorporado un escenario en el que la Fed mantiene cautela en el corto plazo y recorta más adelante en el año, con expectativas inclinadas a ajustes desde mitad de año.

Esta combinación puede jugar en dos direcciones para USDMXN. Si predomina la lectura de tasas estadounidenses estables y dólar global más resiliente, se limita el espacio para una caída adicional del billete verde en México. Si, en cambio, se reafirma un ciclo de recortes más claro y se sostienen flujos hacia emergentes, el peso mexicano puede seguir capturando parte de ese impulso, incluso con el debate doméstico abierto.

Qué mirar en las próximas ruedas

A corto plazo, el mercado parece separar dos planos. En el flujo inmediato, pesa la demanda por monedas emergentes y el posicionamiento que favorece al peso. En el plano de fundamentos, los cuestionamientos a Banxico elevan la sensibilidad del tipo de cambio a cualquier sorpresa en inflación subyacente, comunicación del banco central o datos de actividad. En la práctica, el equilibrio se vuelve más frágil. Un peso fuerte puede coexistir con dudas de credibilidad mientras el viento externo acompañe, pero el costo de un giro del dólar global o de una lectura más restrictiva de política monetaria local suele ser un ajuste más rápido.

Análisis técnico

En USDMXN en M30, el sesgo sigue bajista y el precio se mantiene por debajo de las medias, con la SMA 50 cerca de 17,80 y la SMA 200 alrededor de 17,87, lo que confirma que los rebotes han sido contenidos. La ruptura reciente llevó al par hacia 17,68, dejando al RSI en torno a 25, una condición de sobreventa que favorece pausas o rebotes técnicos, pero que por sí sola no cambia tendencia.

Los soportes inmediatos se concentran primero en la zona de 17,69 y luego cerca de 17,64, mientras que las resistencias más relevantes aparecen entre 17,79 y 17,88, nivel que coincide con la antigua zona de control del rango y con referencias de medias, y que debería recuperarse con claridad para hablar de una corrección más sostenida al alza.

Fuente: xStation5.

