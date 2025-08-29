El dólar se fortalece tras la corrección en los mercados: inflación PCE y datos mixtos

Panorama bursátil: corrección tras máximos históricos

Ayer, el índice principal de la bolsa estadounidense cerró en un nuevo máximo histórico. Los inversores conservaron parte del optimismo, con los índices al alza antes de la apertura. El US500 sube un 0,3 %. Sin embargo, no lograron mantener las ganancias y rápidamente perdieron terreno. En este momento, el US500 cae un 0,2 % y el US100 baja un 0,4 %.

Forex: el dólar toma la delantera

EUR/USD está recuperando temporalmente las pérdidas de ayer, impulsado por los datos positivos de inflación procedentes de Alemania. El mercado espera los datos de inflación PCE. No obstante, las lecturas desde EE. UU. permiten que el dólar tome la iniciativa.

Principales movimientos en divisas:

EUR/USD : –0,15 %

GBP/USD : –0,35 %

USD/JPY : +0,27 %

USD/CHF: +0,21 %

Inflación PCE en EE.UU.: estable y en línea con las expectativas

Los datos de inflación PCE han sido publicados. Aunque el mercado no otorga tanta importancia a esta lectura como al IPC, para la Reserva Federal es la medida preferida al definir su política monetaria futura. Los datos estuvieron en línea con las expectativas, lo cual reduce la incertidumbre.

Detalles de la inflación PCE de agosto:

PCE subyacente interanual : 2,6 % (Esperado: 2,6 %, Anterior: 2,6 %)

PCE subyacente mensual: 0,2 % (Esperado: 0,2 %, Anterior: 0,3 %)

Próximos datos esperados:

Más tarde en el día también conoceremos el Índice PMI de Chicago.

Expectativa : 46

Dato anterior: 47,1Canadá: contracción económica presiona al dólar canadiense

La economía de Canadá se está contrayendo en este trimestre. Como resultado, el USD/CAD está subiendo.

Datos del PIB canadiense:

Crecimiento del PIB interanual : 0,9 % (Esperado: 1,3 %, Anterior: 1,2 %)

Crecimiento del PIB mensual : –0,1 % (Esperado: 0,1 %, Anterior: 0,1 %)

Crecimiento del PIB trimestral: –1,6 % (Esperado: –0,7 %, Anterior: 2,2 %)

Este conjunto de datos refuerza la expectativa de recorte de tasas por parte del Banco de Canadá, dada la debilidad mostrada en el desempeño económico reciente.

Análisis técnico del índice Nasdaq 100 (D1)

El precio del US100 continúa manteniéndose por encima del límite inferior de la tendencia alcista de medio plazo, pero al mercado claramente le falta fuerza para volver a acercarse al centro del canal. Esto puede conducir a una posible ruptura a la baja.

También se puede observar una nueva tendencia de corto plazo (línea púrpura), que servirá como otra resistencia a nuevos aumentos del precio en los próximos días.

Niveles técnicos clave:

Soporte más cercano : línea de tendencia alcista y media móvil EMA25

Primera resistencia importante: zona que comienza en el nivel de 28.340 dólares

Fuente: xStation5

Noticias corporativas: movimientos destacados

Nvidia (NVDA.US)

El gigante californiano de la inteligencia artificial vuelve a perder terreno. La empresa continúa su caída provocada por la decepción de los inversores con los resultados. A pesar de que la compañía superó las expectativas, no fue suficiente para satisfacer el sentimiento del mercado. Las acciones caen un 1,1 % antes de la apertura.

Dell (DELL.US)

El fabricante de ordenadores personales, servidores y estaciones de trabajo decepcionó al mercado con los resultados de ayer. Las declaraciones sobre la creciente demanda de soluciones de inteligencia artificial de la empresa y el aumento de ingresos esperados de este segmento a 20 mil millones de dólares tampoco ayudaron. El precio cae más de un 7 % antes de la apertura.

Alibaba (BABA.US)

El precio de las acciones de la empresa china en la bolsa estadounidense aumentó un 3 %. La compañía publicó resultados optimistas y presentó un nuevo chip de inteligencia artificial.

Marvell Technology (MRVL.US)

La compañía publicó sus resultados. A pesar de superar las expectativas de los analistas, el crecimiento no satisfizo a los inversores, lo que provocó un colapso en el precio de las acciones, que cayó un 15 %.

Autodesk (ADSK.US)

El fabricante de software publicó resultados que superaron las expectativas y anunció más logros. El precio de las acciones sube casi un 10 %.

Elastic (ESTC.US)

La empresa especializada en análisis de datos superó significativamente las expectativas en sus resultados, incrementando las ventas un 20 % en comparación con el año anterior. El precio de las acciones sube un 16 %.

