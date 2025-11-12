El Dow Jones marca nuevo máximo histórico impulsado por rotación hacia acciones de valor

Entre los principales ganadores de la jornada anterior en Wall Street destacaron las empresas biotecnológicas, que mantienen su sólido impulso en las operaciones previas a la apertura del mercado.

El índice se ve respaldado por una rotación de capital desde el sector tecnológico hacia las acciones tradicionales de valor.

El Dow Jones Industrial Average (US30) continúa su racha positiva después de cerrar la sesión anterior en un máximo histórico cercano a los 48.000 puntos (+1,3%), reflejo de una rotación de capital masiva en Wall Street.

El posible fin del cierre del gobierno de EE. UU. refuerza el sentimiento positivo en el mercado, mientras las persistentes inquietudes sobre las altas valoraciones en el sector de inteligencia artificial redirigen el interés hacia activos más defensivos y de valor tradicional.

El índice logró superar la media móvil exponencial de 30 días, consolidándose al cerrar sobre la resistencia previa en torno a 47.860 puntos. Mantenerse por encima del nivel psicológico de 48.000 será clave para proyectar un avance hacia el límite superior de la estructura técnica reciente. No obstante, el RSI en zona de sobrecompra podría limitar el entusiasmo en las acciones de corte más defensivo.

Fuente: xStation5

Factores que impulsan al Dow Jones hoy

La atención de los inversionistas se centra en la votación de la Cámara de Representantes de EE. UU. sobre el proyecto de ley de financiación federal aprobado por el Senado. Su ratificación pondría fin a un cierre gubernamental de más de 40 días, contemplando la financiación completa del gobierno hasta enero de 2026, el presupuesto de las principales agencias y el pago de salarios congelados de los empleados federales.

El mercado bursátil estadounidense retomó las alzas tras la aprobación del proyecto en el Senado, impulsado por el apoyo de ocho demócratas moderados. Sin embargo, el entusiasmo se moderó el martes, cuando se observó una fuerte rotación de capital desde las acciones de crecimiento hacia sectores defensivos como consumo básico y salud.

El papel del sector tecnológico y las biotecnológicas

El sector tecnológico enfrenta una corrección, presionado por las preocupaciones de valoración. Nvidia cayó un 3% tras la venta total de su participación por parte de SoftBank y los resultados decepcionantes de CoreWeave, una compañía de nube de inteligencia artificial.

En contraste, las acciones biotecnológicas lideraron las ganancias del día:

Merck & Co. : +4,8%

Amgen : +4,6%

Johnson & Johnson: +2,9%

Las caídas más destacadas correspondieron a Nvidia, JPMorgan, Caterpillar y Cisco. De forma interesante, la venta masiva en tecnología no afectó a Apple (+1,7%), que combina características de empresa de crecimiento y valor, gracias a su enfoque en productos y hardware.

Perspectiva técnica y factores macro

Desde un punto de vista técnico, el Dow Jones presenta una estructura de máximos crecientes y mantiene una fuerte tendencia alcista. Si logra sostener los 48.000 puntos, el siguiente objetivo podría situarse en la zona de 48.500 a 49.000 puntos.

A nivel macroeconómico, la estabilidad del tipo de cambio y la expectativa de tasas de interés más bajas refuerzan el flujo hacia acciones de valor, mientras los inversores reducen exposición a sectores más volátiles.

