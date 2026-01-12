El IPSA rompe la barrera de los 11.000 puntos mientras el dólar en Chile cae a mínimos de 20 meses

La plaza financiera chilena atraviesa una de las jornadas más dinámicas de los últimos años, caracterizada por un desacople positivo respecto a la turbulencia que sacude a los mercados internacionales. Mientras Wall Street procesa una crisis de gobernanza sin precedentes tras la investigación penal abierta contra el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, los activos locales han mostrado una resiliencia notable. Este escenario de incertidumbre en Washington ha puesto en tela de juicio la autonomía del banco central estadounidense, debilitando al billete verde a nivel global y redirigiendo los flujos de capital hacia mercados emergentes que, como Chile, presentan valoraciones atractivas y fundamentos sólidos en materias primas. El peso chileno, que inició 2026 con un fuerte potencial de revalorización tras haber quedado rezagado el año anterior, capitaliza hoy esta debilidad sistémica del dólar, impulsando una caída de la divisa hacia niveles no vistos en veinte meses.

En este contexto, el principal índice de la Bolsa de Comercio de Santiago, el IPSA, ha logrado romper por primera vez la barrera psicológica de los 11.000 puntos, acumulando un rendimiento del 5,3% en apenas once días de transacciones. Este avance histórico es liderado por un trade de resiliencia, donde los inversores rotan hacia sectores defensivos y de recursos naturales, especialmente aquellos vinculados al ciclo alcista del cobre. El metal rojo, que cotiza cerca de los 6,10 dólares por libra, actúa como el motor fundamental del optimismo local, beneficiándose de restricciones en la oferta global y de la expectativa de nuevos estímulos económicos en China. La fortaleza del cobre no solo mejora los términos de intercambio para Chile, sino que genera un flujo de entrada de divisas que presiona a la baja al tipo de cambio, consolidando la cotización del peso frente a sus pares regionales.

Fuente: Bolsa de Santiago.

El dinamismo intradía refleja que el apetito por riesgo es transversal a la economía real chilena. Acciones vinculadas a la transición energética y recursos estratégicos, como SQM-B y Engie Energía Chile, registran avances significativos que superan el 2,8% y 3,5% respectivamente, mientras que sectores de consumo y servicios básicos como Parque Arauco e Inversiones Aguas Metropolitanas también se suman al rally con alzas superiores al 2,2%. Esta convicción del mercado local sugiere que el país está operando como un refugio relativo en Latinoamérica ante la volatilidad geopolítica en Oriente Medio y la inestabilidad monetaria en Estados Unidos. La combinación de un dólar global a la baja y activos locales subvalorados ha creado la tormenta perfecta para que la plaza santiaguina destaque como uno de los mercados con mejor tracción en este inicio de 2026.

Análisis Técnico: USD/CLP en fase de corrección extendida

Desde una perspectiva técnica, el USD/CLP mantiene un marcado sesgo bajista tras perforar la línea de tendencia descendente y situarse bajo el soporte clave de los 893,06 pesos. Actualmente, la paridad ha validado la ruptura de los 886,22, con el RSI en 32,7 indicando que, aunque se acerca a niveles de sobreventa, el impulso vendedor sigue vigente hacia el siguiente objetivo técnico en los 876,10. Cualquier intento de recuperación encontrará resistencia inmediata en la zona de los 891,15, nivel que ahora actúa como el primer techo relevante para la cotización.

Fuente: xStation5.