El Dow Jones sube 1,3% y alcanza un nuevo máximo histórico 📈

Los futuros sobre el Dow Jones Industrial Average (US30) avanzan hoy cerca de un 1,3%, alcanzando niveles no vistos desde el 22 de agosto.
El índice se ve impulsado por las subidas en sus componentes de mayor peso, incluyendo UnitedHealth Group, Caterpillar, Home Depot, Sherwin-Williams y Goldman Sachs, cuyas acciones suben entre un 2,2% y un 3,2% en la jornada.
El mercado recibió con optimismo los débiles datos laborales de EE. UU., ya que aumentan la probabilidad de una serie de recortes de tasas por parte de la Fed, mientras que la inflación se publicó en línea con lo previsto (aunque el ritmo mensual resultó ser el doble del registrado en julio).
Dow Jones 30 (intervalo diario – D1)
Hoy, los futuros del Dow Jones superan la barrera de los 46.000 puntos, pero el indicador RSI aún no ha alcanzado el nivel de 70, lo que indicaría condiciones de sobrecompra.
Fuente: xStation5
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.