El EUR/USD cae por debajo de 1,16 💵

Powell enfría expectativas de recorte en diciembre y fortalece al dólar – EUR/USD cae bajo 1.1600
Durante la conferencia de prensa, el presidente de la Fed, Jerome Powell, señaló que las discusiones entre los miembros del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) fueron intensas, con diferencias significativas de opinión. Subrayó que aún no se ha tomado una decisión sobre un recorte de tasas en diciembre, lo que moderó el tono acomodaticio que sugería el fin del endurecimiento cuantitativo (QT).
Aunque el comunicado oficial pudo interpretarse como moderadamente dovish, la incertidumbre sobre el rumbo de la política monetaria en la próxima reunión provocó una reacción inmediata del mercado: el dólar estadounidense se fortaleció con fuerza y la probabilidad de un recorte en diciembre cayó al 70 %, desde el 90 % previo.
EUR/USD (Gráfico de 15 minutos – M15)
Tras los comentarios de Powell, los mercados adoptaron un tono más cauto. Los índices bursátiles estadounidenses retrocedieron entre un 0,50 % y 1,00 %, mientras que el par EUR/USD cayó un 0,50 %, perforando nuevamente el nivel de 1.1600.
Fuente: xStation 5
