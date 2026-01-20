El euro-dólar sube ante la mejora de los datos ZEW de la Eurozona

Sentimiento Económico ZEW de la Eurozona: 59,6 (Previsión: 50. Anterior: 45,8).
- Expectativas: 40,8 (Anterior: 33,7)
- Condiciones actuales: -72,7 (Previsión: -76. Anterior: -81,0)
Producción de la construcción intermensual en la Eurozona: -1,1 % (Anterior: 0,88 %).
Cotización del euro-dólar
Fuente : Plataforma de XTB
Resumen diario: Optimismo en Wall Street, metales preciosos en máximos históricos y Bitcoin bajo presión
Dólar hoy Colombia: el peso gana terreno a 3,694 entre planes de repatriación de las AFP y el ruido comercial con Ecuador
Dólar hoy en México: la inflación quincenal sube menos de lo previsto y el peso mantiene su racha bajo los 17.50
⌚Boletín Diario de Mercados (22.01.2026)
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.