- El euro se deprecia frente al dólar y retrocede tras los últimos datos macroeconómicos de Eurpoa y las cifras del mercado laboral de Estados Unidos.
- El BCE mantiene tipos y advierte sobre un euro demasiado fuerte.
- El mercado laboral estadounidense muestra señales de enfriamiento.
- El dólar se apoya en expectativas de una Fed prudente.
- El euro se deprecia frente al dólar y retrocede tras los últimos datos macroeconómicos de Eurpoa y las cifras del mercado laboral de Estados Unidos.
- El BCE mantiene tipos y advierte sobre un euro demasiado fuerte.
- El mercado laboral estadounidense muestra señales de enfriamiento.
- El dólar se apoya en expectativas de una Fed prudente.
El mercado muestra una volatilidad moderada tras los últimos datos macroeconómicos de Europa y las nuevas cifras del mercado laboral estadounidense. El par Euro/Dólar ha retrocedido desde los máximos locales recientes, ya que los impulsos procedentes de los datos industriales y las señales del BCE han sido demasiado débiles para sostener el impulso alcista previo. Los inversores se mantienen cautos, vigilando el sentimiento risk-off y las expectativas sobre las decisiones del nuevo presidente de la Fed.
Gráfica par Euro/Dólar
¿Qué está moviendo hoy al EUR/USD?
Decisiones y comunicación del BCE
El BCE mantuvo ayer los tipos sin cambios, en línea con lo esperado. El banco destacó una inflación relativamente estable y el riesgo de un euro demasiado fuerte, lo que limita el margen para una apreciación adicional. En la práctica, el EUR/USD reacciona más a los datos macro y al sentimiento de mercado que a la decisión del BCE en sí.
Datos del mercado laboral de EE. UU.
Las últimas cifras mostraron:
-
Despidos Challenger: suben de 35.000 a 108.000
-
Solicitudes semanales de desempleo: 231.000 vs 213.000 esperadas
-
Vacantes JOLTS: caen a 6,5 millones (vs 7,2 millones esperados)
Todo ello apunta a un mercado laboral ligeramente más débil.
Sentimiento risk-off y datos europeos
Los datos industriales más flojos en Alemania y un ligero retroceso en las bolsas europeas mantienen un tono moderadamente risk-off. El EUR/USD se mantiene por debajo de 1,18, aunque la estructura de tendencia alcista del euro sigue intacta.
Nuevo presidente de la Fed y expectativas del mercado
Los mercados confían en que el nuevo presidente de la Fed mantenga independencia frente a la presión política. Los inversores no esperan recortes agresivos de tipos, lo que da algo de soporte al dólar y limita movimientos bruscos, incluida una apreciación rápida frente al euro.
Tres mercados a tener en cuenta la próxima semana (09.02.2026)
Informe geopolítico (06.02.2026): ¿Sigue siendo Irán un factor de riesgo?
Dólar hoy en Chile: el peso se fortalece tras IPC que cae bajo la meta por primera vez desde 2021
🔴Cierre SEMANAL de los MERCADOS (06.02.2026)
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.