El fabricante de turbinas eólicas Nordex se dispara un 19% y alcanza su máximo en 9 años 📈

- Nordex sube casi un 20% y alcanza su máximo en 9 años.
- El fabricante de energía eólica reportó ganancias preliminares mucho más altas de lo esperado.
- La compañía afirmó que ahora espera que su margen EBITDA para el año 2025 se sitúe entre el 7,5% y el 8,5%, en comparación con el pronóstico anterior del 5% al 7%.
Las acciones del fabricante alemán de aerogeneradores Nordex subieron con fuerza la mañana del martes en las bolsas europeas tras el aumento de su previsión de margen de beneficio operativo (EBITDA) para el ejercicio completo.
- Nordex explicó que la mejora de la previsión de margen se debió al sólido rendimiento operativo de sus divisiones de proyectos y servicios, así como a un entorno macroeconómico estable.
- El resto de las previsiones se mantienen sin cambios: se espera que los ingresos anuales se sitúen entre 7400 y 7900 millones de euros, mientras que las inversiones de capital se estiman en torno a los 200 millones de euros.
- Los analistas de Kepler Cheuvreux afirmaron que esperan que las previsiones de consenso para el beneficio operativo de 2025 aumenten aproximadamente un 22 %, hasta unos 600 millones de euros, señalando que «la sólida ejecución de los proyectos permitió una mayor liberación de contingencias de lo presupuestado inicialmente a principios de año». “Seguimos centrados en impulsar el crecimiento rentable y crear valor a largo plazo para nuestros accionistas”, declaró el director general, José Luis Blanco, en un comunicado.
El grupo de aerogeneradores terrestres también publicó los resultados preliminares del tercer trimestre: el EBITDA alcanzó los 136 millones de euros con un margen del 8%, en comparación con los 72 millones de euros y el 4,3% del mismo periodo del año anterior. Se espera que los ingresos del trimestre asciendan a unos 1.706 billones de euros, aproximadamente en línea con los del año anterior, debido principalmente a los efectos estacionales y a los retrasos temporales de los proveedores en Turquía. Nordex publicará su informe completo del tercer trimestre el 4 de noviembre.
Fuente: xStation5
