Leer más

El gas natural cae un 3% 📉

10:52 2 de septiembre de 2025

⛈️ Los precios del gas en EE. UU. retroceden por el clima frío y la débil demanda estacional

Los futuros de gas natural estadounidense en el Henry Hub (NATGAS) caen más de un 3% hoy, presionados por los altos niveles de producción y las previsiones de temperaturas más frías en Estados Unidos.

La temporada de transición sugiere que la brecha entre la amplia oferta y la menor demanda podría ampliarse de forma estacional, llevando los precios nuevamente hacia los mínimos observados en la segunda mitad de agosto.

Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente

Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil

Por otro lado, si el clima en EE. UU. cambiara de forma significativa hacia condiciones más frías o más cálidas en las próximas semanas, un rebote por encima de los 3 USD/MMBtu aún parece realista, especialmente considerando que la producción también podría disminuir.

Tal como muestra el mapa, las previsiones de temperatura para las regiones más pobladas y sensibles al calor de EE. UU. (Costas Este y Oeste) se sitúan por debajo del promedio, lo que refuerza el actual impulso bajista de los precios del gas.


Fuente: NOAA, Climate Prediction Centre

El NATGAS ha perforado a la baja su canal ascendente de precios, y si se activa otro impulso bajista en torno al nivel de 2,90 USD/MMBtu, el siguiente soporte relevante se encuentra cerca de 2,70 USD/MMBtu, marcado por reacciones previas del precio. Un movimiento de regreso por encima de 3 USD/MMBtu sugeriría un intento de reanudar la tendencia alcista.


Fuente: xStation5

 

_


📈 ¡Únete a nuestro canal exclusivo para Traders! Noticias y análisis en tiempo real en tu WhatsApp. Acceda aquí

Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.

Compartir:
Volver

Análisis de mercado

12.09.2025
20:49

Sentimiento mixto en Wall Street antes de las decisiones cruciales de la Fed 💡

El sentimiento en Wall Street está fuertemente dividido. Por un lado, el Nasdaq 100 sube un 0,4% y el S&P 500 avanza un 0,05%, mientras...

 19:04

Dólar hoy: el peso mexicano se mantiene estable en medio de cautela global

El dólar en México anota un avance intradía del 0,1%, con el tipo de cambio fluctuando entre un mínimo de 18.45 y un máximo...

 18:24

Las acciones de Pfizer y Moderna caen tras reportes en The Washington Post 📉

De acuerdo con The Washington Post, la administración Trump planea vincular las vacunas contra la COVID-19 con 25 muertes infantiles, lo que ha...
Más noticias

Únete a más de 1.700.000 de clientes del grupo XTB en todo el mundo

Comienza a invertir Descarga la app Descarga la app

La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.

XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.