El gas natural cae un 3% 📉

⛈️ Los precios del gas en EE. UU. retroceden por el clima frío y la débil demanda estacional

Los futuros de gas natural estadounidense en el Henry Hub (NATGAS) caen más de un 3% hoy, presionados por los altos niveles de producción y las previsiones de temperaturas más frías en Estados Unidos.

La temporada de transición sugiere que la brecha entre la amplia oferta y la menor demanda podría ampliarse de forma estacional, llevando los precios nuevamente hacia los mínimos observados en la segunda mitad de agosto.

Por otro lado, si el clima en EE. UU. cambiara de forma significativa hacia condiciones más frías o más cálidas en las próximas semanas, un rebote por encima de los 3 USD/MMBtu aún parece realista, especialmente considerando que la producción también podría disminuir.

Tal como muestra el mapa, las previsiones de temperatura para las regiones más pobladas y sensibles al calor de EE. UU. (Costas Este y Oeste) se sitúan por debajo del promedio, lo que refuerza el actual impulso bajista de los precios del gas.



Fuente: NOAA, Climate Prediction Centre

El NATGAS ha perforado a la baja su canal ascendente de precios, y si se activa otro impulso bajista en torno al nivel de 2,90 USD/MMBtu, el siguiente soporte relevante se encuentra cerca de 2,70 USD/MMBtu, marcado por reacciones previas del precio. Un movimiento de regreso por encima de 3 USD/MMBtu sugeriría un intento de reanudar la tendencia alcista.



Fuente: xStation5

