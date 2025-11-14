El gas natural registra un leve alza tras el informe de variación de inventarios de la EIA

El informe de variación de inventarios de gas natural de la EIA (en bcf) se situó en 45B, frente a los 34B esperados y los 33B previos. La reacción del gas natural a los datos es limitada; los futuros muestran una ligera alza.
