El gas natural registra una caída del 4% en medio del clima cálido en EE. UU.

Los futuros del gas natural estadounidense Henry Hub registran hoy una caída en medio de la mejora en los pronósticos meteorológicos en Estados Unidos, lo que apunta a temperaturas más cálidas y una menor demanda de calefacción.
Fuente: NOAA, CPC
Fuente: xStation5
