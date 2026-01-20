El gas natural sube un 10%🔥📈

En la sesión de hoy, los contratos de gas natural registran una alza cercana al 10%. Desde el mínimo local, el precio ha subido más de 25% en apenas tres días.

Una corrección al alza podía anticiparse desde hace varias semanas, ya que las valoraciones no reflejaban adecuadamente la disparidad entre los pronósticos climáticos y los niveles de exportaciones, producción e inventarios.

Sin embargo, a comienzos de esta semana el mercado se vio sacudido por la aparición de un “vórtice polar” sobre el medio oeste de Estados Unidos, región desde donde se origina gran parte de la demanda de gas natural del país. Las temperaturas se desplomaron, la demanda aumentó con fuerza y los precios de los contratos tuvieron que ajustarse rápidamente al alza.

Gas natural – gráfico diario (D1)

Fuente: xStation5

