El Gas Natural sube un 12 % 🚨📈

- Los futuros del gas natural en EE. UU. subieron un 11 % hasta los $3,34 por mmBtu, su nivel más alto en casi dos semanas y el mayor repunte diario desde finales de septiembre. La subida fue provocada por pronósticos meteorológicos más fríos, que impulsaron con fuerza la demanda de calefacción: la previsión de Heating Degree Days (HDD) a dos semanas de LSEG subió de 118 a 164.
- Los futuros del gas natural en EE. UU. subieron un 11 % hasta los $3,34 por mmBtu, su nivel más alto en casi dos semanas y el mayor repunte diario desde finales de septiembre. La subida fue provocada por pronósticos meteorológicos más fríos, que impulsaron con fuerza la demanda de calefacción: la previsión de Heating Degree Days (HDD) a dos semanas de LSEG subió de 118 a 164.
Analistas también señalaron un cierre agresivo de posiciones cortas tras un periodo de acumulación especulativa, lo que amplificó el movimiento alcista a medida que los traders se apresuraban a salir de sus apuestas bajistas.
Factores clave detrás del repunte:
-
Exportaciones de GNL casi récord: 16,4 bcfd en octubre, frente a 15,7 bcfd en septiembre, reflejando una demanda internacional robusta.
-
Producción más débil en los Lower 48: cayó a 106,6 bcfd.
-
Reservas de gas natural en EE. UU. se mantienen un 4 % por encima del promedio de cinco años, lo que modera las preocupaciones inmediatas sobre el suministro.
Pese a los inventarios elevados, la combinación de menor producción, exportaciones fuertes y riesgos climáticos alcistas ha hecho que el mercado sea sensible a cambios en el equilibrio entre oferta y demanda.
Señal técnica importante
El gas natural rompió al alza la media móvil exponencial de 200 días (EMA200) —la curva dorada en el gráfico—, un nivel que históricamente actúa como referencia clave de tendencia a largo plazo. Superar este nivel invalida teóricamente la tendencia bajista anterior, abriendo paso a una nueva fase alcista.
Sin embargo, es importante tener en cuenta que las reservas totales de gas en EE. UU. siguen por encima del promedio histórico, lo que podría limitar el potencial de subidas sostenidas si las condiciones de oferta mejoran.
Fuente: xStation
__________
🚀 ¿Buscas aprovechar la volatilidad en el mercado de gas natural? Abre tu cuenta real en XTB y opera NATGAS y otros commodities con análisis profesional y ejecución rápida.
Teledyne Technologies: buenos resultados, pero las acciones caen más de un 5 %
Persisten señales de debilidad: actividad económica de México cae 0.9% anual
Los inventarios de petróleo cayeron a pesar de las expectativas de aumento.
¿Comienza la temporada de acciones meme?
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.