El gasto público impulsó el crecimiento económico de Colombia en el tercer trimestre, según análisis del Banco de Bogotá

Un informe de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá señaló que el principal impulso de la economía colombiana en el tercer trimestre provino del fuerte incremento del gasto público.
Entre julio y septiembre, el gasto del Gobierno aumentó 14,2%, registrando su mayor avance en lo que va del siglo XXI. La entidad detalló que, sin este impulso, el crecimiento económico habría sido del 1,8%, en lugar del 3,6%, lo que demuestra que la mitad del crecimiento provino del gasto estatal.
El efecto del gasto público sobre la demanda interna
Consumo del Gobierno y hogares
El estudio explica que, aunque el foco mediático suele estar en el consumo de los hogares, las cifras del tercer trimestre evidencian el impacto decisivo del gasto público sobre la actividad económica.
El presidente de la Andi, Bruce Mac Master, destacó que la demanda interna creció 5%, dando protagonismo al consumo del Gobierno, que avanzó también 14,2%. En contraste, el consumo de los hogares aumentó 4,2%.
Inversión y formación de capital
Desde la perspectiva de la inversión, la formación bruta de capital creció 2,2%, contribuyendo moderadamente al desempeño económico del trimestre.
Preocupaciones sobre la sostenibilidad fiscal
Bruce Mac Master advirtió que depender del gasto público para impulsar el crecimiento no es sostenible, especialmente en un contexto de dificultades fiscales. Además, señaló que este gasto no se está traduciendo en mejoras estructurales como infraestructura, vivienda, educación o salud.
Sectores económicos con mejor y peor desempeño
Actividades con mayor crecimiento
En lo corrido del año hasta septiembre, el PIB acumuló un crecimiento del 2,8%. Los sectores que más crecieron fueron:
-
Arte, entretenimiento y recreación (9,4%)
-
Comercio, transporte y alojamiento (5,1%)
-
Administración pública, defensa, salud y educación (4,4%)
Actividades con caídas
En contraste, los sectores con resultados negativos fueron:
-
Minería y canteras (-7,2%)
-
Construcción (-2,7%)
Mayor participación del sector público en el empleo
El Banco de Bogotá destacó que el sector público está ganando mayor protagonismo en el mercado laboral. De los 769.000 empleos creados recientemente, 113.000 corresponden al sector público, lo que evidencia el creciente peso del Estado en la dinámica económica.
