Leer más

El Ibex 35 cae un 0,6% mientras el PMI alcanza su mínimo en cuatro meses

04:56 1 de octubre de 2025

El sector manufacturero español creció a su ritmo más lento desde junio, con la producción y los nuevos pedidos perdiendo impulso tras el fuerte repunte de agosto. Los pedidos de exportación cayeron y el empleo registró su primera caída desde febrero.

09:15 AM, España - Datos del PMI de septiembre:

Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente

Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil
  • PMI manufacturero de España de HCOB: actual: 51,5; pronóstico: 53,8; anterior: 54,3;.

La actividad manufacturera en España mostró signos de desaceleración en octubre, tras el vigoroso repunte registrado en agosto. Según los últimos datos del índice PMI manufacturero, la producción y los nuevos pedidos perdieron impulso, marcando el crecimiento más lento desde junio. Esta ralentización se produce en un contexto de incertidumbre económica global y menor dinamismo en la demanda interna. El Ibex 35 cayó bruscamente desde máximos históricos tras la publicación, encontrando soporte en la media móvil exponencial de 30 horas (EMA30, violeta claro).

Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.

Compartir:
Volver

Análisis de mercado

02.10.2025
21:22

Las acciones de Rivian caen tras recorte en proyecciones de entrega anual

El sector automotriz eléctrico atraviesa un momento de presión luego de que los resultados de Tesla no lograran convencer al mercado y Rivian...

 20:36

Dólar en Colombia hoy 2 de Octubre baja de $3.900 mientras inflación y deuda marcan el ritmo

El dólar en Colombia abrió la jornada de este jueves 2 de octubre de 2025 con un tono bajista, retrocediendo hasta los $3.890,50, por debajo...

 19:44

Wall Street se estanca mientras el gobierno de EE.UU. cumple su segundo día de cierre

El gobierno de Estados Unidos permanece cerrado por segundo día consecutivo, en medio de un estancamiento político que mantiene cautelosos...
Más noticias

Únete a más de 1.700.000 de clientes del grupo XTB en todo el mundo

Comienza a invertir Descarga la app Descarga la app

La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.

XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.