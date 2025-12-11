La inflación de noviembre en Argentina sube 2,5% y confirma una desinflación más lenta

La inflación de noviembre en Argentina confirmó que el proceso de desinflación sigue avanzando, pero a un ritmo más pausado. El IPC general subió 2,5% mensual, levemente por encima del registro previo, y acumula 27,9% en el año, con una variación interanual cercana a 31,4%, muy por debajo de los niveles de tres dígitos de 2024. El detalle por divisiones muestra un patrón claro: el mayor aporte al alza vino de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,4%) y Transporte (3,0%), mientras que rubros como Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,1%) y Prendas de vestir y calzado (0,5%) ayudaron a moderar el índice.

En términos de composición, los services (2,9%) crecen por encima de los bienes (2,3%), y dentro de las categorías metodológicas los precios regulados (2,9%) avanzan algo más rápido que el IPC núcleo (2,6%) y muy por encima de los estacionales (0,4%), lo que sugiere que buena parte de la inflación actual todavía está asociada a ajustes administrados de tarifas y a servicios, más que a un rebrote generalizado de precios.

Lectura macro: inflación más predecible, pero con desafíos estructurales

Desde la óptica macro, estos números consolidan un escenario de inflación alta pero mucho más predecible, que permite al Banco Central operar con algo más de margen para discutir una eventual flexibilización de tasas reales muy contractivas, siempre condicionado al frente fiscal y cambiario. La persistencia de subas relativamente fuertes en vivienda y transporte refleja el impacto de la recomposición de tarifas y de costos de movilidad, un proceso difícil de revertir en el corto plazo si el gobierno busca reducir subsidios y normalizar precios relativos.

El desafío para 2026 será transformar esta fase de desinflación administrada —en la que el ancla principal son los ingresos reales deprimidos y la apreciación del tipo de cambio oficial— en un régimen más estable, donde la nominalidad converja a niveles de un dígito sin depender de controles ni atrasos.

MSCI ARGENTINA: un año volátil, pero con balance positivo

En ese contexto, el MSCI Argentina (ARGT.US) ha tenido un comportamiento muy volátil pero, en términos netos, favorable si se lo compara con el punto de partida de 2024. El ETF mostró un rally pronunciado en la segunda mitad de 2024, impulsado por expectativas de cambio de régimen económico y la apuesta a una normalización más rápida de la nominalidad.

Tras marcar máximos cercanos a los tres dígitos a comienzos de 2025, el índice entró en una fase de corrección prolongada, acompañando la toma de ganancias global y la materialización de riesgos locales: ajuste fiscal complejo, tensiones cambiarias recurrentes y dudas sobre la velocidad de las reformas.

Esa corrección llevó al ARGT a una zona de piso en torno a 70–75 dólares hacia el tercer trimestre de 2025, desde donde comenzó una recuperación más selectiva, apoyada en sectores exportadores y financieros que se benefician de la desinflación y de expectativas de estabilización cambiaria.

Análisis técnico del ARGT.US: consolidación alcista con mínimos ascendentes

Desde el punto de vista técnico, el gráfico diario del ARGT.US muestra que, tras el mínimo de septiembre–octubre, el ETF encadenó una serie de mínimos ascendentes y actualmente se mueve alrededor de 91 dólares, por debajo del techo histórico pero claramente por encima de los fondos recientes.

La estructura sugiere un mercado que pasó de un tramo bajista a una fase de consolidación alcista, con una resistencia relevante en la zona de los máximos de comienzos de año y un soporte intermedio en torno a 85 dólares. Mientras el precio se mantenga sobre ese nivel y continúe marcando mínimos crecientes, el sesgo técnico seguirá siendo constructivo, aunque estrechamente ligado a la capacidad del programa económico para sostener la desinflación y evitar nuevos episodios de estrés cambiario o fiscal.

