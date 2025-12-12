Perú mantiene tasa en 4,25% pese a una inflación bajo control

El Banco Central de Reserva del Perú optó por mantener la tasa de referencia en 4,25% por tercera reunión consecutiva, pese a que la inflación se ubica por debajo del centro del rango meta. Con una variación anual cercana a 1,4% y una inflación subyacente en torno a 1,8%, el país exhibe la nominalidad más baja entre las principales economías de América Latina, mientras las expectativas a 12 meses rondan el 2,2%, cómodamente ancladas.

En este contexto, el mensaje de la autoridad es de prudencia: con la Fed recortando tasas pero todavía en niveles elevados, el BCRP evita acelerar un ciclo de relajación que pueda reabrir diferenciales de tipos demasiado estrechos y estimular salidas de capital. Al mismo tiempo, el banco central ha debido lidiar con un sol apreciado más de 10% frente al dólar en el año, interviniendo en el mercado cambiario para moderar la fortaleza de la moneda y proteger la competitividad de un sector exportador intensivo en minerales y agroindustria.

Un entorno macro que favorece a los activos peruanos

Este equilibrio macro —inflación baja, expectativas bien contenidas, crecimiento proyectado en torno a 3,5% para 2025 y un tipo de cambio relativamente estable— ha generado un entorno particularmente favorable para los activos peruanos. No sorprende, por tanto, que el MSCI Perú se encuentre en zona de máximos históricos, con una revalorización superior al 78% en el año.

El mercado está premiando un mix poco frecuente en la región: disciplina monetaria creíble, cuentas externas sólidas apoyadas por el ciclo de materias primas y un riesgo político más bajo que el de otros vecinos latinoamericanos.

De cara a 2026, la gran incógnita será si el proceso electoral mantiene ese ancla de previsibilidad o introduce ruido que obligue al BCRP a usar más intensamente la combinación de tasa, intervención cambiaria y comunicación para resguardar la estabilidad lograda.

Análisis técnico del MSCI Perú: tendencia alcista con señales de sobrecompra

Desde el punto de vista técnico, el EPU.US muestra una tendencia claramente alcista en gráfico de cuatro horas, con el precio escalando hasta la zona de 70 dólares, muy por encima de las medias de 50 y 200 periodos, situadas en torno a 64 y 61 dólares respectivamente.

El último tramo de subida ha sido casi vertical, llevando al índice a testear la extensión de Fibonacci del 100% cerca de 70,8, con un RSI en torno a 80 puntos, señal de sobrecompra de corto plazo más que de agotamiento estructural.

Mientras el soporte inmediato en 68,2 se mantenga vigente, el sesgo sigue siendo positivo con proyecciones hacia la zona de 75,1 como siguiente objetivo teórico. No obstante, después de un avance tan acumulado, el gráfico sugiere que no puede descartarse una fase de consolidación o toma de utilidades antes de intentar nuevos máximos.

