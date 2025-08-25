El índice Ifo supera las expectativas

Los datos del Ifo publicados hoy, en particular el índice de expectativas, resultaron mejores de lo previsto, lo que impulsa la confianza empresarial alemana. Si bien el índice de condiciones actuales registró una ligera caída, el aumento del índice de expectativas, de un 90,8 revisado a 91,6, sugiere que, a pesar de los desafíos actuales, las empresas alemanas se sienten más optimistas sobre el futuro, como también lo mostraron los datos del PMI.
Este resultado indica que el sector manufacturero alemán podría estar mostrando cierta resiliencia en el tercer trimestre. La estabilización de la confianza empresarial general, incluso tras la decepción inicial en torno al acuerdo comercial entre EE. UU. y la UE, sugiere que las empresas se están adaptando al entorno actual y mantienen la esperanza de una recuperación económica.
Índice IFO de agosto
- Índice de Clima Empresarial Ifo de agosto: 89 (pronóstico: 86,8; anterior: 88,6).
- Condiciones actuales: 86,4 (pronóstico: 86,7; anterior: 86,5).
- Expectativas: 91,6 (pronóstico: 90,3; anterior: 90,8).
Cotización del euro-dólar
El EUR/USD sube ligeramente tras la lectura.
Fuente : Plataforma de XTB
