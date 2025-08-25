Leer más

El índice Ifo supera las expectativas

05:30 25 de agosto de 2025

Los datos del Ifo publicados hoy, en particular el índice de expectativas, resultaron mejores de lo previsto, lo que impulsa la confianza empresarial alemana. Si bien el índice de condiciones actuales registró una ligera caída, el aumento del índice de expectativas, de un 90,8 revisado a 91,6, sugiere que, a pesar de los desafíos actuales, las empresas alemanas se sienten más optimistas sobre el futuro, como también lo mostraron los datos del PMI.

Este resultado indica que el sector manufacturero alemán podría estar mostrando cierta resiliencia en el tercer trimestre. La estabilización de la confianza empresarial general, incluso tras la decepción inicial en torno al acuerdo comercial entre EE. UU. y la UE, sugiere que las empresas se están adaptando al entorno actual y mantienen la esperanza de una recuperación económica.

Índice IFO de agosto

 

  • Índice de Clima Empresarial Ifo de agosto: 89 (pronóstico: 86,8; anterior: 88,6).
  • Condiciones actuales: 86,4 (pronóstico: 86,7; anterior: 86,5).
  • Expectativas: 91,6 (pronóstico: 90,3; anterior: 90,8).

Cotización del euro-dólar

El EUR/USD sube ligeramente tras la lectura.

Fuente : Plataforma de XTB

Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.

