El Índice Manufacturero de la Fed de Filadelfia cae más de lo previsto; la manufactura se debilita, pero mejora la perspectiva 📌

10:30 AM GMT (-3:00), Estados Unidos – Índice Manufacturero de la Fed de Filadelfia correspondiente a noviembre:

Índice manufacturero: actual -1.7 ; previsión 1.0 ; anterior -12.8

Condiciones empresariales: actual 49.6 ; anterior 36.2

Empleo: actual 6.0 ; anterior 4.6

Nuevos pedidos: actual -8.6 ; anterior 18.2

Precios pagados: actual 56.10 ; anterior 49.20

Índice de CAPEX: actual 26.70; anterior 25.20

La actividad manufacturera regional se debilitó en noviembre, ya que los nuevos pedidos y los envíos pasaron a terreno negativo, y la actividad general permaneció por debajo de cero, pese a un ligero repunte en el índice principal. Las empresas continuaron contratando, mientras las presiones de precios persistieron debido al fuerte aumento de los costes de insumos. Las compañías esperan que tanto sus propios precios como la inflación al consumidor en EE. UU. crezcan a un ritmo más lento de lo anticipado, al tiempo que aumenta la sensibilidad del cliente a los precios.

A pesar del deterioro de las condiciones actuales, las expectativas para los próximos seis meses mejoraron de forma notable, con incrementos en la actividad futura, nuevos pedidos y gasto de capital, lo que apunta a una perspectiva más optimista.

