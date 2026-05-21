El mercado del café entra en su fase más amarga del ciclo

Los futuros de café arábica en ICE cotizan en sus niveles más bajos desde otoño de 2024, a medida que el mercado centra su atención en la cosecha en curso de Brasil y en la perspectiva de un aumento de la oferta del mayor productor mundial. Ecom Group, uno de los mayores traders de café del mundo, ha señalado que la cosecha de este año podría alcanzar un máximo histórico. Un resultado así sería fundamental para el mercado, ya que una gran cosecha brasileña podría reconstruir los inventarios globales.

Los precios del arábica ya han caído más de 20% este año, principalmente por la mejora de las expectativas sobre la producción brasileña. Sin embargo, para entender mejor el posicionamiento del mercado, conviene analizar qué están descontando los grandes especuladores y productores según el informe CFTC Commitment of Traders.

¿Está desapareciendo el riesgo de inventarios bajos?

Los inventarios supervisados por bolsa llevan cinco años disminuyendo, tras varias temporadas afectadas por sequías y heladas. Poco a poco, el mercado está dejando atrás la narrativa de escasez estructural y se mueve hacia expectativas de superávit potencial.

A corto plazo, el clima sigue siendo el principal factor de riesgo. Las lluvias recientes en Brasil han generado preocupación por posibles interrupciones en la cosecha y deterioro de la calidad del grano en regiones como Minas Gerais . Los meteorólogos de Climatempo prevén lluvias intensas en los próximos días y fuerte inestabilidad en zonas productoras alrededor de São Paulo el próximo fin de semana.

. Los meteorólogos de prevén lluvias intensas en los próximos días y fuerte inestabilidad en zonas productoras alrededor de São Paulo el próximo fin de semana. Hasta ahora, sin embargo, las precipitaciones no han sido lo suficientemente significativas como para alterar de forma material la cosecha de este año. Rabobank estima que, salvo un evento climático importante, el mercado entrará gradualmente en una fase de amplio superávit , lo que debería seguir presionando los precios a la baja.

como para alterar de forma material la cosecha de este año. Rabobank estima que, salvo un evento climático importante, el mercado entrará gradualmente en una fase de , lo que debería seguir presionando los precios a la baja. Por otro lado, un El Niño fuerte previsto para la temporada 2027 podría afectar negativamente la producción brasileña del próximo año. Otro riesgo es un posible retraso de las lluvias en septiembre y octubre, meses cruciales para la floración.

previsto para la temporada 2027 podría afectar negativamente la producción brasileña del próximo año. Otro riesgo es un posible retraso de las lluvias en septiembre y octubre, meses cruciales para la floración. La caída actual del precio se basa sobre todo en expectativas muy sólidas para la cosecha en curso, pero el mercado del café reacciona rápidamente a cualquier señal de riesgo climático para las cosechas futuras. Al mismo tiempo, la demanda de compradores chinos sigue creciendo de forma constante.

En resumen: el escenario impulsado por la oferta domina y continúa presionando los precios, pero el clima en Brasil sigue siendo el factor capaz de cambiar la dinámica del mercado de forma abrupta. En el gráfico, los precios han vuelto a niveles de mediados de noviembre de 2024.

Gráfico del café

Para los alcistas, el nivel clave es un retorno por encima de 280, donde se observan reacciones históricas importantes. Los bajistas, por su parte, podrían intentar llevar el precio hacia 240, otra zona relevante marcada por los mínimos locales del otoño de 2024.

Fuente: xStation5

¿Se están alineando los especuladores con los productores?

El último informe CoT para café arábica (ICE, 12 de mayo de 2026) muestra un mercado en plena transición narrativa: de temores de escasez hacia un posicionamiento cada vez más agresivo para una gran producción brasileña y precios más bajos.

El dato más relevante es que los Commercials (participantes físicos que cubren exposición de oferta) siguen fuertemente netos cortos, pero su exposición bajista empieza a reducirse, mientras que el Managed Money está reduciendo largos e incrementando cortos de forma agresiva.

Los Commercials mantienen 38.841 contratos largos y 64.470 cortos, quedando netos cortos en unos 25,6 mil contratos. Siguen claramente cubriendo ventas a los precios actuales, pero lo importante es que:

los largos aumentaron en 5.527 contratos ,

los cortos cayeron en 902 contratos.

Esto sugiere que el sector físico ya no cubre más caídas con la misma agresividad, está cerrando parcialmente coberturas y podría considerar que gran parte del movimiento bajista ya se ha producido.

Mientras tanto, el Managed Money se ha vuelto notablemente más bajista. Los fondos mantienen 46.876 largos y 16.506 cortos, con un neto de 30,4 mil contratos. Aunque el neto sigue siendo positivo, el cambio semanal es clave:

los largos cayeron en 895 contratos ,

los cortos aumentaron en 3.578 contratos.

Esto refleja un giro especulativo claro: los fondos abandonan la narrativa de déficit estructural y se posicionan para más caídas.

Otro detalle interesante es el aumento de posiciones spreading (+1.883 contratos), lo que indica estrategias tácticas entre vencimientos más que simples posiciones direccionales.

El open interest subió a 182.249 contratos (+6.204 semanal). Caídas de precio con aumento de open interest suelen indicar nuevos cortos entrando al mercado, confirmando la tendencia bajista.

Los Commercials representan el 35,4% del total de cortos, lo que muestra que el mercado físico sigue aprovechando precios relativamente altos para cubrir ventas. Al mismo tiempo, la cuota de largos del Managed Money cayó del 39,3% al 25,7%, un giro enorme desde un posicionamiento extremadamente alcista.

El mercado se encuentra así:

los Commercials siguen estructuralmente bajistas, aunque menos agresivos,

los fondos están solo empezando a girar hacia posiciones bajistas.

Esto suele indicar la fase intermedia de un movimiento bajista más amplio: el “smart money” físico reduce coberturas mientras los especuladores comienzan a capitular.

A corto plazo, el mercado sigue vulnerable a rebotes técnicos, ya que los fondos aún mantienen un neto largo considerable y cualquier amenaza climática en Brasil podría activar short covering. A medio plazo, el informe respalda un escenario de mayor oferta, reconstrucción de inventarios y precios gradualmente más bajos, siempre que el clima en Brasil no se deteriore.