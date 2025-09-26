El mercado europeo sube ligeramente, a la espera del PCE

La sesión de hoy en las bolsas europeas comenzó con buen pie. Los contratos de futuros de la mayoría de los principales índices cotizaron en positivo, lo que indica un optimismo moderado entre los inversores. El Dax 40 alemán también abrió en positivo, lo que sugiere que el mercado intenta mantener un impulso positivo a pesar de la reciente inestabilidad geopolítica y las correcciones en EE. UU. Las valoraciones de los contratos suben entre un 0,1 y un 0,2 %.

El líder del crecimiento hoy es España, cuyo índice Ibex 35 sube alrededor de un 0,6 % gracias a los buenos datos macroeconómicos. A nivel mundial, los inversores analizan las últimas decisiones de la administración de Donald Trump. El expresidente estadounidense anunció la introducción de aranceles adicionales, que en esta ocasión afectarán principalmente al sector farmacéutico.

Fuente: Bloomberg Finance LP

En Alemania, el índice Dax 40 se ve respaldado hoy principalmente por el sector financiero y las empresas industriales, que se benefician de la mejora de la confianza en el mercado en general. En el lado negativo, destaca el sector tecnológico, que lastra el índice y limita su potencial de crecimiento.



Datos macroeconómicos:

Un punto culminante positivo para los mercados europeos fueron los últimos datos de España. El PIB del último trimestre creció más de lo que esperaban los economistas, lo que respalda la narrativa de la resiliencia de la economía de la eurozona a pesar de las tensiones comerciales globales.

PIB (t/t) (T2): 0,8% (previsión 0,7%; anteriormente 0,6%)

PIB (y/y): 3,1% (previsión 2,8%; anteriormente 2,8%)

Sin embargo, los inversores se mantienen cautelosos y esperan las publicaciones de la tarde del otro lado del océano. La clave serán los datos de inflación PCE, la medida favorita de la Reserva Federal. La lectura puede proporcionar pistas sobre la trayectoria futura de las tasas de interés. La atención del mercado también se centrará en las lecturas de la confianza del consumidor y las expectativas de inflación de la Universidad de Michigan, que podrían confirmar o debilitar la fortaleza de la demanda interna estadounidense.

Noticias de empresas:

Alten (ATE.FR) — La empresa francesa publicó resultados que superaron las expectativas de beneficio operativo. Las acciones subieron un 1,8% en la apertura.

Volkswagen (VOW1.DE) — El gigante automovilístico alemán detiene la producción en una de sus fábricas de coches eléctricos. Las acciones bajan un 2%.

Daimler (DTH.FE) — El fabricante de camiones ha bajado más del 5% tras el anuncio de nuevos aranceles estadounidenses que afectan a los camiones.