El mercado toma un respiro tras ventas en bonos

La sesión del martes no fue favorable para los compradores. Una ola vendedora en el mercado de bonos, provocada por crecientes preocupaciones de los inversores, arrastró a la baja a las bolsas mundiales.

En algunos momentos, los futuros del S&P 500 llegaron a perder más de 1,5%. Hoy la sesión abre con una corrección de esa caída nerviosa: el S&P sube 0,3% y el Nasdaq 0,7%.

El mercado logró revertir la mayor parte de las pérdidas de ayer, pero la sesión estadounidense aún cerró en rojo. El principal índice cayó alrededor de 0,6%.

Entre los factores de riesgo clave destacaron:

Los temores de los inversores sobre la capacidad de mantener resultados sólidos en un entorno económico debilitado.

Las dudas respecto a la salud del actual presidente y la posibilidad de una renuncia.

El punto de inflexión llegó con la venta repentina de bonos del G7, ya que los inversores parecen estar incorporando riesgos a largo plazo e inflación.

Apoyo desde tecnológicas y expectativas de política monetaria

Hoy, el sentimiento positivo se ve impulsado por:

El rebote de las tecnológicas ,

Los comentarios dovish de Waller , y

Los débiles datos laborales, que alimentan la esperanza de recortes de tipos más rápidos y profundos.

Datos macroeconómicos

La Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. (BLS) publicó hoy los muy esperados datos de empleo.

Los inversores ya esperaban un enfriamiento adicional del mercado laboral, pero las lecturas fueron incluso peores de lo previsto:

Ofertas de empleo (JOLTS): 7.181k (Previsión: 7.382k | Anterior: 7.437k)

Más tarde, el mercado estará atento al discurso de Neel Kashkari (FOMC), así como a la publicación del Beige Book.

Análisis técnico del S&P 500 (gráfico diario)

Fuente: xStation

En el gráfico se observa la fortaleza relativa de los compradores, quienes, pese a la caída fuerte y repentina, defendieron con facilidad el soporte en torno al retroceso de Fibonacci 38,2%. El precio regresó rápidamente hacia la parte baja de la tendencia alcista de medio plazo, aunque no logró volver al canal ascendente.

En el escenario actual, es probable una consolidación del precio entre el último máximo y la resistencia en torno a 6.360 USD. Sin embargo, la brusca caída podría ser una señal de cambio de sentimiento y posible giro bajista.

Noticias corporativas

Alphabet (GOOGC.US) / Apple (AAPL.US): Rebotan tras un fallo judicial clave. En una demanda antimonopolio, el tribunal decidió que Google no tendría que dividirse en empresas más pequeñas y podrá seguir promoviendo su buscador como predeterminado. A cambio, deberá compartir datos con competidores. Alphabet sube más de 6% y Apple gana 3%.

Kraft Heinz (KHC.US): Recupera parte de las pérdidas de la sesión anterior tras recibir una mejora de recomendación de Morgan Stanley. Sus acciones suben más de 1% en el pre-market.

Zscaler (ZS.US): Cae más de 3% en la apertura pese a reportar sólidos resultados del 2T 2025 que superaron expectativas y acompañar con perspectivas optimistas.

Dollar Tree (DLRT.US): Publicó resultados que superaron previsiones en BPA, ingresos y ventas, además de proyectar crecimiento sólido a futuro. Sin embargo, las cifras no convencieron a los inversores. Sus acciones caen casi 9%.

__________



📈 ¡Únete a nuestro canal exclusivo para Traders! Noticias y análisis en tiempo real en tu WhatsApp. Acceda aquí