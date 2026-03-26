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15:27 · 26 de marzo de 2026

El Nasdaq 100 cae casi un 2% mientras Microsoft congela contrataciones

Conclusiones clave
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Conclusiones clave
  • El Nasdaq cae cerca de 2% en medio de un deterioro del sentimiento de mercado.
  • Microsoft congela contrataciones, generando dudas sobre el sector tecnológico y la IA.
  • El aumento de tensiones en Irán añade una nueva capa de riesgo geopolítico.

Las caídas en Wall Street se están intensificando, con el Nasdaq (US100) retrocediendo cerca de un 2% y los futuros del S&P 500 marcando nuevos mínimos intradía. El deterioro del sentimiento responde a una combinación de factores que están presionando simultáneamente a los mercados.

Uno de los principales catalizadores de la sesión es el anuncio de Microsoft de congelar las contrataciones en sus divisiones de computación en la nube y ventas. Esta decisión ha generado dudas sobre la fortaleza del sector tecnológico en general y, en particular, sobre la sostenibilidad del actual entusiasmo en torno a la inteligencia artificial.Dado el peso de Microsoft dentro del sector y su rol clave en la infraestructura de IA, el movimiento es interpretado como una señal potencial de desaceleración en la demanda o de mayor cautela empresarial.

Al mismo tiempo, el contexto geopolítico vuelve a presionar a los mercados. Según Reuters, tras la muerte de Ali Khamenei el pasado 28 de febrero, el ala más conservadora del poder en Irán, centrada en el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC),  está intensificando sus demandas para avanzar en el desarrollo de armas nucleares. Aunque Teherán no ha tomado una decisión formal para modificar su doctrina nuclear, el creciente peso del IRGC en la toma de decisiones está siendo interpretado por los inversores como una nueva fuente de riesgo e incertidumbre a nivel global.

Precios en los principales mercados:

Fuente: xStation

 

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