El Nasdaq 100 cae un 1% 📉

- China anunció sanciones a entidades estadounidenses vinculadas a uno de los mayores constructores navales de Corea del Sur.
- Los inversores temen que la escalada comercial entre EE. UU. y China se prolongue.
- Las acciones de Goldman Sachs y BlackRock cayeron en la preapertura del mercado a pesar de los sólidos informes de ganancias del tercer trimestre.
China ha impuesto sanciones a entidades estadounidenses vinculadas a uno de los mayores astilleros de Corea del Sur, intensificando la disputa comercial con Washington. Los inversores temen que la escalada comercial entre EE. UU. y China pueda prolongarse más de lo previsto, afectando la confianza del mercado.
Las acciones estadounidenses retroceden con fuerza después de que Pekín endureciera su postura, reavivando los temores de una nueva fase de confrontación económica entre ambas potencias. La tensión llega en un momento en que las valoraciones bursátiles ya parecen elevadas tras varios meses de rally. Según medios chinos, las medidas se relacionan con la cooperación militar de EE. UU. y Corea del Sur en construcción naval, lo que añade un componente geopolítico al conflicto.
Los inversores dirigen ahora su atención al inicio de la temporada de resultados corporativos.
BlackRock cae cerca de 1% en el mercado fuera de hora pese a presentar sólidos resultados del tercer trimestre.
Goldman Sachs también retrocede 2%, a pesar de publicar cifras por encima de las expectativas.
Los operadores estarán atentos a las inversiones en inteligencia artificial (IA) y al posible impacto de los nuevos aranceles comerciales en los próximos meses. El US100 cae un 1%, hasta los 24.600 puntos, intentando mantenerse por encima de la media móvil exponencial de 50 días (EMA50). Si el índice perfora el nivel de 24.300 puntos, podría abrirse la puerta a una corrección más profunda.
Fuente: xStation5
Bajadas en los índices asiáticos
